Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Helycsere lesz a Maros megyei önkormányzatban, miután az egyik tanácsos elvesztette mandátumát

Helycsere lesz a Maros megyei önkormányzatban, miután az egyik tanácsos elvesztette mandátumát

Fotó: Haáz Vince

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

Simon Virág

2026. május 20., 12:452026. május 20., 12:45

Ritkaságnak számít, legalábbis Maros megyében, hogy a négy évre megváltozott önkormányzati képviselő hiányzások miatt veszítse el mandátumát. Most azonban ez történik, hiszen az AUR egyik megyei tanácsosa nem töltheti többet be ezt a szerepet, igazolatlan hiányzásai miatt.

A Maros megyei önkormányzat vezetősége a mandátum megszüntetéséről szóló határozattervezetében kifejti: Crinișor-Florin Florea a 2026. március 19. és május 7. közötti időszakban három rendes és egy rendkívüli ülésről hiányzott, igazolatlanul. Igaz ugyan, hogy

miután kiderült, hogy elveszíti a mandátumát, igazoló iratokat mutatott be: repülőjegyet és egy svájci munkaszerződést, de mindezt a törvényes határidő után, így nem vehették figyelembe.

Az AUR-os képviselő mandátumának megszüntetését csütörtöki ülésükön fogadják el a megyei tanácsosok. Helyét a pártlistán soron következő foglalja majd el. Crinișor-Florin Florea korábban a mezőrücsi önkormányzatban volt helyi tanácsos.

Maros megye Marosszék Politika
A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

2026. május 14., csütörtök

