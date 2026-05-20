Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Helycsere lesz a Maros megyei önkormányzatban, miután az egyik tanácsos elvesztette mandátumát
Fotó: Haáz Vince
Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.
Ritkaságnak számít, legalábbis Maros megyében, hogy a négy évre megváltozott önkormányzati képviselő hiányzások miatt veszítse el mandátumát. Most azonban ez történik, hiszen az AUR egyik megyei tanácsosa nem töltheti többet be ezt a szerepet, igazolatlan hiányzásai miatt.
A Maros megyei önkormányzat vezetősége a mandátum megszüntetéséről szóló határozattervezetében kifejti: Crinișor-Florin Florea a 2026. március 19. és május 7. közötti időszakban három rendes és egy rendkívüli ülésről hiányzott, igazolatlanul. Igaz ugyan, hogy
Az AUR-os képviselő mandátumának megszüntetését csütörtöki ülésükön fogadják el a megyei tanácsosok. Helyét a pártlistán soron következő foglalja majd el. Crinișor-Florin Florea korábban a mezőrücsi önkormányzatban volt helyi tanácsos.
