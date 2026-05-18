A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

Hajnal Csilla 2026. május 18., 13:212026. május 18., 13:21

A Víkendtelep csónakázójánál olyannyira fel volt telve hordalékkal a gát környéke, hogy már alig szivárgott át a víz a Marosból.

A csónakázó vizét leengedték, alapos tisztításra, illetve további munkálatokra szorul.

Az itt élő halakat pedig áthelyezik a Maros folyóba. Több ezer halat érint a kimenekítési akció, ráadásul ez az időszak sok faj ívási ideje, szemmel láthatóan tele is volt a csónakázó kishalakkal.

Hétfő reggel elkezdték a halak kimenekítését a csónakázóból Fotó: Haáz Vince

A kifogott példányokat vödrökben helyezik át a Maros folyóba

a hatóságok engedélyével és a természetvédelmi előírások betartásával.

Magas a vízszint, nehezebb a mentés Hétfő reggel nyolc órára gyűltek össze a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület (AJVPS) munkatársai, akik néhány önkéntes segítségével a csónakázó Kárpátok sétánya felőli részén merítőhálókkal, vödrökkel kezdték el átmenekíteni a halakat a Maros folyóba.

Fotó: Haáz Vince

A helyszínen megtudtuk,

a vízszintnek megfelelő kell lennie az akció végrehajtásához,

hiszen ha túl sokat várnak vele, akkor a vízhiány miatt az ott maradt halak elpusztulnak, ha pedig túl nagy a vízszint, akkor az megnehezíti az áttelepítési műveletet. Hétfőn reggel a híd melletti részen derékig ért a víz, bár az egyesület munkatársai alacsonyabb vízállásra számítottak.

Fotó: Haáz Vince

A gát fölött folyt vissza a víz csónakázóba, ezért nem apadt alacsonyabbra a szint. A vízügyisek ennek ellenére elkezdték a halak kimentését, a csónakázó felsőbb részétől haladtak a gát felé hálóikkal és vödreikkel.

Vízzel teli vödrökkel hordják át a Marosba a csónakázó halait Fotó: Haáz Vince

A halmentést végző egyesület már napokkal az akció előtt felhívta a közösség figyelmét arra, hogy bárki – természetkedvelő önkéntesek, horgászok, környezetvédelem iránt elkötelezett személyek – csatlakozhatnak hozzájuk a mentésben, hiszen

a kezdeményezés nemcsak természetvédelmi szempontból fontos, hanem oktatási lehetőséget is kínál.

A résztvevők közelről ismerhetik meg a Maros vidékének halfajait, valamint betekintést nyerhetnek a vízi ökoszisztéma működésébe.

Fotó: Haáz Vince

Gazdag a folyó halfaunája Mailat Cristian, a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület mérnöke a Székelyhonnak elmondta: a csónakázó leengedését követően azért kérték fel őket a halmentési munkálatok elvégzésére, mert korábban már folytattak hasonló tevékenységet ezen a helyszínen.

Fotó: Haáz Vince

Legutóbb két esztendeje, amikor több mint száz vödörnyi élőlényt telepítettek át a Marosba.

Most nehézkés a mentés, mert magas a vízszint, de remélem, minél több halat meg tudunk menteni, mindent megteszünk ezért.

A Maros halfaunája gazdag, sokféle hal található benne, amelyek átúsznak a csónakázóba is” – mondta el a sporthorgász egyesület képviselője.

Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, az akció több napig is elhúzódhat. A vödrökbe a számtalan, 2–5 centiméteres apró hal mellett tíz centis példányok is bekerültek (kárász, csuka és küsz egyaránt), sőt kagylók is, amelyek ezt követően a Maros vizében folytathatták életüket.

Fotó: Haáz Vince