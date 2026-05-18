Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.
A Víkendtelep csónakázójánál olyannyira fel volt telve hordalékkal a gát környéke, hogy már alig szivárgott át a víz a Marosból.
Az itt élő halakat pedig áthelyezik a Maros folyóba. Több ezer halat érint a kimenekítési akció, ráadásul ez az időszak sok faj ívási ideje, szemmel láthatóan tele is volt a csónakázó kishalakkal.
Hétfő reggel elkezdték a halak kimenekítését a csónakázóból
A kifogott példányokat vödrökben helyezik át a Maros folyóba
Hétfő reggel nyolc órára gyűltek össze a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület (AJVPS) munkatársai, akik néhány önkéntes segítségével a csónakázó Kárpátok sétánya felőli részén merítőhálókkal, vödrökkel kezdték el átmenekíteni a halakat a Maros folyóba.
A helyszínen megtudtuk,
hiszen ha túl sokat várnak vele, akkor a vízhiány miatt az ott maradt halak elpusztulnak, ha pedig túl nagy a vízszint, akkor az megnehezíti az áttelepítési műveletet. Hétfőn reggel a híd melletti részen derékig ért a víz, bár az egyesület munkatársai alacsonyabb vízállásra számítottak.
A gát fölött folyt vissza a víz csónakázóba, ezért nem apadt alacsonyabbra a szint. A vízügyisek ennek ellenére elkezdték a halak kimentését, a csónakázó felsőbb részétől haladtak a gát felé hálóikkal és vödreikkel.
Vízzel teli vödrökkel hordják át a Marosba a csónakázó halait
A halmentést végző egyesület már napokkal az akció előtt felhívta a közösség figyelmét arra, hogy bárki – természetkedvelő önkéntesek, horgászok, környezetvédelem iránt elkötelezett személyek – csatlakozhatnak hozzájuk a mentésben, hiszen
A résztvevők közelről ismerhetik meg a Maros vidékének halfajait, valamint betekintést nyerhetnek a vízi ökoszisztéma működésébe.
Mailat Cristian, a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász Egyesület mérnöke a Székelyhonnak elmondta: a csónakázó leengedését követően azért kérték fel őket a halmentési munkálatok elvégzésére, mert korábban már folytattak hasonló tevékenységet ezen a helyszínen.
Legutóbb két esztendeje, amikor több mint száz vödörnyi élőlényt telepítettek át a Marosba.
A Maros halfaunája gazdag, sokféle hal található benne, amelyek átúsznak a csónakázóba is” – mondta el a sporthorgász egyesület képviselője.
Hozzátette, az akció több napig is elhúzódhat. A vödrökbe a számtalan, 2–5 centiméteres apró hal mellett tíz centis példányok is bekerültek (kárász, csuka és küsz egyaránt), sőt kagylók is, amelyek ezt követően a Maros vizében folytathatták életüket.
