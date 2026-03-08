Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Iszaptenger a Maros-parti parkolóban – megnyugtató, hogy nem marad ott örökre

Ideiglenes megoldás: a parkolóként használt telekre viszik a kikotort iszapot • Fotó: Haáz Vince

Ideiglenes megoldás: a parkolóként használt telekre viszik a kikotort iszapot

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.

Simon Virág

2026. március 08., 11:012026. március 08., 11:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen tavaly kitakarították a Víkendtelepet körülölelő csónakázót, de csak a gátig; a gát és az utca közötti szakaszt nem. Korábban a Maros Vízügyi Igazgatóság a Kárpátok sétánya lakónegyeden keresztülhaladó Turbina árok egy részéből is kiemelte és elszállította a hosszú évek óta lerakodott hordalékot.

Hirdetés

Nemrég újra nekifogtak az iszap kikotrásának: elsőként a csónakázó gátjánál pucolták ki a területet, most pedig azzal szemben, a Maroson levő gát körül iszaptalanítanak.

Miért a parkolóban szárad az iszap?

„A marosvásárhelyi városháza bocsátotta a rendelkezésünkre a nyáron parkolóként működő Maros menti telket” – mondta érdeklődésünkre Ovidiu Ianculescu, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője, akitől arról érdeklődtünk, hogy miért töltik meg iszappal a parkolót.

Amint kiszárad, elszállítják az iszapot – ígérik az illetékesek • Fotó: Haáz Vince Galéria

Amint kiszárad, elszállítják az iszapot – ígérik az illetékesek

Fotó: Haáz Vince

Mint megtudtuk, csak ideiglenesen tárolják ott a hordalékot, amíg megszikkad és el tudják onnan szállítani egy Maroson túli telephelyre. Azért van szükség a szikkadásra, mert ellenkező esetben a teherszállító autókból az útra csepegne a folyékony hordalék. Az igazgató azt mondta: legtöbb egy hónapot marad a parkolóban az iszap, aztán elszállítják.

A Víkendtelep és a gátak állapota

Tőle megtudtuk, hogy nagy szükség volt a gát környékének megtisztítására. A Víkendtelep csónakázójánál olyannyira fel volt telve hordalékkal a gát környéke, hogy

már alig szivárgott át a víz a Marosból.

Mint mondta, a turbinaárok tisztítását is folytatni szeretnék, hiszen ott is csak pár centiméteres a víz, a többi iszap. De arra egyelőre nincs pénzük, miután az országos helyreállítási alapból (PNRR) nyert támogatás végül nem kapták meg.

Itt egyelőre nem parkolhatnak autók • Fotó: Haáz Vince Galéria

Itt egyelőre nem parkolhatnak autók

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 07., szombat

Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre

Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.

Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre
Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre
2026. március 07., szombat

Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez

Pontosítást küldött a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya a tűzoltókat ért bírálatokra, amelyek a közösségi médiában jelentek meg a pénteki, kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
2026. március 06., péntek

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
2026. március 06., péntek

Zárható kukák a Somostetőn a medvék miatt

Medvebiztos kukákat helyeztek ki Marosvásárhelyen a Somostetőn, ahol tavaly számtalanszor megfordult több medve is. A zárható kukáktól azt remélik, ha a medve nem talál élelmet az emberek közelében, az erdőben marad.

Zárható kukák a Somostetőn a medvék miatt
Zárható kukák a Somostetőn a medvék miatt
2026. március 06., péntek

Zárható kukák a Somostetőn a medvék miatt
2026. március 06., péntek

Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe

A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.

Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe
Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe
2026. március 06., péntek

Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe
Hirdetés
2026. március 06., péntek

A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén

Képzésekkel, gyakorlati bemutatókkal és nyílt nappal ünnepelték a polgári védelem hetét Maros megyében. Szükség is van ilyen tudatosító rendezvényekre, hiszen sokan nem tudják, miként kell viselkedni természeti katasztrófa vagy háborús helyzet esetén.

A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén
A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén
2026. március 06., péntek

A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén
2026. március 06., péntek

Lakóház égett le Kerelőszentpálon

Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.

Lakóház égett le Kerelőszentpálon
Lakóház égett le Kerelőszentpálon
2026. március 06., péntek

Lakóház égett le Kerelőszentpálon
2026. március 06., péntek

Értékes lelet: ép bronz kancsó került elő egy betömött kútból

Befejezték a mikházi római erőd parancsnoksági épületének (principia) udvarán lévő kút teljes feltárását: a Maros Megyei Múzeum régészei ritka leletekre, például egy épségben maradt bronzkancsóra bukkantak.

Értékes lelet: ép bronz kancsó került elő egy betömött kútból
Értékes lelet: ép bronz kancsó került elő egy betömött kútból
2026. március 06., péntek

Értékes lelet: ép bronz kancsó került elő egy betömött kútból
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves

Tizenegy házkutatást tartottak a Maros megyei rendőrök csütörtök hajnalban Marossárpatakon, fatolvajok után nyomozva. Négy férfit vettek őrizetbe, egyikük csak 17 éves.

Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves
Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves
2026. március 05., csütörtök

Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves
2026. március 05., csütörtök

Hány alkalmazottját bocsátja el a marosvásárhelyi városháza?

Körlevélben szólítja fel a marosvásárhelyi városháza a szakigazgatóságok és a hivatalhoz tartozó közintézmények vezetőit, hogy március 9-ig közöljék, hány alkalmazottjuktól tudnak megválni, a nemrég megjelent megszorítási intézkedéseknek megfelelve.

Hány alkalmazottját bocsátja el a marosvásárhelyi városháza?
Hány alkalmazottját bocsátja el a marosvásárhelyi városháza?
2026. március 05., csütörtök

Hány alkalmazottját bocsátja el a marosvásárhelyi városháza?
2026. március 04., szerda

Kigyúlt egy lakóház Désfalván

A dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltókat Désfalvára riasztották szerdán este. Egy lakóház gyulladt ki.

Kigyúlt egy lakóház Désfalván
Kigyúlt egy lakóház Désfalván
2026. március 04., szerda

Kigyúlt egy lakóház Désfalván
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!