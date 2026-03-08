Ideiglenes megoldás: a parkolóként használt telekre viszik a kikotort iszapot
Fotó: Haáz Vince
Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.
Marosvásárhelyen tavaly kitakarították a Víkendtelepet körülölelő csónakázót, de csak a gátig; a gát és az utca közötti szakaszt nem. Korábban a Maros Vízügyi Igazgatóság a Kárpátok sétánya lakónegyeden keresztülhaladó Turbina árok egy részéből is kiemelte és elszállította a hosszú évek óta lerakodott hordalékot.
Nemrég újra nekifogtak az iszap kikotrásának: elsőként a csónakázó gátjánál pucolták ki a területet, most pedig azzal szemben, a Maroson levő gát körül iszaptalanítanak.
„A marosvásárhelyi városháza bocsátotta a rendelkezésünkre a nyáron parkolóként működő Maros menti telket” – mondta érdeklődésünkre Ovidiu Ianculescu, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője, akitől arról érdeklődtünk, hogy miért töltik meg iszappal a parkolót.
Amint kiszárad, elszállítják az iszapot – ígérik az illetékesek
Mint megtudtuk, csak ideiglenesen tárolják ott a hordalékot, amíg megszikkad és el tudják onnan szállítani egy Maroson túli telephelyre. Azért van szükség a szikkadásra, mert ellenkező esetben a teherszállító autókból az útra csepegne a folyékony hordalék. Az igazgató azt mondta: legtöbb egy hónapot marad a parkolóban az iszap, aztán elszállítják.
Tőle megtudtuk, hogy nagy szükség volt a gát környékének megtisztítására. A Víkendtelep csónakázójánál olyannyira fel volt telve hordalékkal a gát környéke, hogy
Mint mondta, a turbinaárok tisztítását is folytatni szeretnék, hiszen ott is csak pár centiméteres a víz, a többi iszap. De arra egyelőre nincs pénzük, miután az országos helyreállítási alapból (PNRR) nyert támogatás végül nem kapták meg.
Itt egyelőre nem parkolhatnak autók
