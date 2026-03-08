Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.

Marosvásárhelyen tavaly kitakarították a Víkendtelepet körülölelő csónakázót, de csak a gátig; a gát és az utca közötti szakaszt nem. Korábban a Maros Vízügyi Igazgatóság a Kárpátok sétánya lakónegyeden keresztülhaladó Turbina árok egy részéből is kiemelte és elszállította a hosszú évek óta lerakodott hordalékot.

Nemrég újra nekifogtak az iszap kikotrásának: elsőként a csónakázó gátjánál pucolták ki a területet, most pedig azzal szemben, a Maroson levő gát körül iszaptalanítanak.

Miért a parkolóban szárad az iszap?

„A marosvásárhelyi városháza bocsátotta a rendelkezésünkre a nyáron parkolóként működő Maros menti telket” – mondta érdeklődésünkre Ovidiu Ianculescu, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője, akitől arról érdeklődtünk, hogy miért töltik meg iszappal a parkolót.