A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén

Narancssárga négyzetben kék háromszög: az óvóhelyeket jelző falfestés • Fotó: Haáz Vince

Narancssárga négyzetben kék háromszög: az óvóhelyeket jelző falfestés

Fotó: Haáz Vince

Képzésekkel, gyakorlati bemutatókkal és nyílt nappal ünnepelték a polgári védelem hetét Maros megyében. Szükség is van ilyen tudatosító rendezvényekre, hiszen sokan nem tudják, miként kell viselkedni természeti katasztrófa vagy háborús helyzet esetén.

Hajnal Csilla

2026. március 06., 16:162026. március 06., 16:16

A polgári védelem hetét február 26-a és március 4-e között tartották a katasztrófavédelmi felügyelőség egységei, így beleesett

  • február 28-a is, amely a romániai polgári védelem napja,

  • továbbá március elseje, amely a polgári védelem világnapja,

  • és március 4-e is, amely tragikus nap Románia történelmében: 1977-ben pusztító erejű földrengés rázta meg az országot ezen a napon.

A polgári védelem hetén lezajlott rendezvény célja az volt, hogy mindenki tisztában legyen a különböző vészhelyzetekhez kapcsolódó magatartási szabályokkal.

Diákokkal gyakorolták a vészhelyzeti magatartást

A nyílt napon több mint kétszáz ember látogatott el a tűzoltóságok székhelyére, a nagyobb bevásárló központokban pedig mintegy háromezer embert világosítottak fel arról, hogy mit kell tennie vészhelyzet esetén: földrengéskor, árvízkor, tűzesetben, és mintegy hatszáz személy elsősegélyképzésben is részesült – számolt be a polgári védelem hetének eseményeiről pénteken a sajtó munkatársainak Câmpean Cosmin alezredes. Hozzátette,

a legtöbb érdeklődő az elsősegélynyújtásra volt kíváncsi, de sokan arra is, hogy földrengés esetén mit kell tennie a civil lakosságnak.

A rendezvény alatt a megye több mint negyven iskolájába látogattak el a hivatásos és önkéntes tűzoltóalakulatok munkatársai, akik konkrét példák és gyakorlatok segítségével készítették fel a diákokat arra, hogy földrengéskor vagy tűzesetkor hogyan viselkedjenek.

Ha például földrengést észlelnek vagy meghallják a szirénák hangját, akkor az iskolapadok alá kell bújniuk, hogy védve legyenek, vagy tűzesetkor a tanárnak kell kinyitnia az ajtót, szabadon hagyva a menekülési útvonalakat – részletezte a beavatkozás-előkészítési szolgálat vezetője.

Kevés az óvóhely, felkészületlen a lakosság

Románia felkészületlen az óvóhelyek tekintetében. Kevés óvóhely van, sokat közülük nem is lehet használni, soknak a létezéséről a lakosság nem is tud, a többségnek pedig fogalma sincs, mit kellene tennie vészhelyzetben, hol kellene menedéket keresnie. Maros megyében összesen 121 óvóhely – ebből harminc magánkézben – van, amelyből mindössze 63 használható jelenleg. Ezek azonban

csak kilencezer ember védelmét szolgálnák veszély esetén,

de még 43 ezer személy számára jutna egyszerű óvóhely különböző pincékben, alagutakban, földalatti parkolókban. Utóbbiak azonban nem zárhatók és nincsenek ellátva levegőszűrő berendezésekkel – tette hozzá Câmpean Cosmin.

Az országos vészhelyzeti felügyelőség oldalán megvan a teljes lista ezekről az óvóhelyekről, de még több felvilágosításra lenne szükség e tekintetben.

Marosszék Tűzoltóság
