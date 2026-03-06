A lakosság nagy része nincs tisztában azzal, hová menekülhet vészhelyzet esetén

Narancssárga négyzetben kék háromszög: az óvóhelyeket jelző falfestés
Fotó: Haáz Vince
Képzésekkel, gyakorlati bemutatókkal és nyílt nappal ünnepelték a polgári védelem hetét Maros megyében. Szükség is van ilyen tudatosító rendezvényekre, hiszen sokan nem tudják, miként kell viselkedni természeti katasztrófa vagy háborús helyzet esetén.
A polgári védelem hetét február 26-a és március 4-e között tartották a katasztrófavédelmi felügyelőség egységei, így beleesett
február 28-a is, amely a romániai polgári védelem napja,
továbbá március elseje, amely a polgári védelem világnapja,
és március 4-e is, amely tragikus nap Románia történelmében: 1977-ben pusztító erejű földrengés rázta meg az országot ezen a napon.
A polgári védelem hetén lezajlott rendezvény célja az volt, hogy mindenki tisztában legyen a különböző vészhelyzetekhez kapcsolódó magatartási szabályokkal.
A nyílt napon több mint kétszáz ember látogatott el a tűzoltóságok székhelyére, a nagyobb bevásárló központokban pedig mintegy háromezer embert világosítottak fel arról, hogy mit kell tennie vészhelyzet esetén: földrengéskor, árvízkor, tűzesetben, és mintegy hatszáz személy elsősegélyképzésben is részesült – számolt be a polgári védelem hetének eseményeiről pénteken a sajtó munkatársainak Câmpean Cosmin alezredes. Hozzátette,
A rendezvény alatt a megye több mint negyven iskolájába látogattak el a hivatásos és önkéntes tűzoltóalakulatok munkatársai, akik konkrét példák és gyakorlatok segítségével készítették fel a diákokat arra, hogy földrengéskor vagy tűzesetkor hogyan viselkedjenek.
Ha például földrengést észlelnek vagy meghallják a szirénák hangját, akkor az iskolapadok alá kell bújniuk, hogy védve legyenek, vagy tűzesetkor a tanárnak kell kinyitnia az ajtót, szabadon hagyva a menekülési útvonalakat – részletezte a beavatkozás-előkészítési szolgálat vezetője.
Románia felkészületlen az óvóhelyek tekintetében. Kevés óvóhely van, sokat közülük nem is lehet használni, soknak a létezéséről a lakosság nem is tud, a többségnek pedig fogalma sincs, mit kellene tennie vészhelyzetben, hol kellene menedéket keresnie. Maros megyében összesen 121 óvóhely – ebből harminc magánkézben – van, amelyből mindössze 63 használható jelenleg. Ezek azonban
de még 43 ezer személy számára jutna egyszerű óvóhely különböző pincékben, alagutakban, földalatti parkolókban. Utóbbiak azonban nem zárhatók és nincsenek ellátva levegőszűrő berendezésekkel – tette hozzá Câmpean Cosmin.
Az országos vészhelyzeti felügyelőség oldalán megvan a teljes lista ezekről az óvóhelyekről, de még több felvilágosításra lenne szükség e tekintetben.
