Körlevélben szólítja fel a marosvásárhelyi városháza a szakigazgatóságok és a hivatalhoz tartozó közintézmények vezetőit, hogy március 9-ig közöljék, hány alkalmazottjuktól tudnak megválni, a nemrég megjelent megszorítási intézkedéseknek megfelelve.

A Soós Zoltán polgármester által jegyzett levélben többek között az áll, hogy minden igazgató és a városhoz tartozó minden közintézmény vezetője készítsen egy alaposan megindokolt jelentést az általa vezetett szakosztályról, intézményről, az ott dolgozók pontos számáról, és megalapozott javaslattal álljon elő az átszervezést illetően.

Nyilvánosságra került az a létszámcsökkentésről szóló körlevél, amit hétfőn kézbesítettek a marosvásárhelyi városháza igazgatóinak.

a betöltött állások húsz százalékának megszüntetéséről kell döntsenek.

A körlevél szerint jelenleg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban és a hozzá tartozó intézményekben, vagyis az adóügyi igazgatóságon, a városi sportklubnál, a Vár és Víkendtelep szabadidőközpontnál, a virágkertészetnél és az állatkertnél összesen 629 állás van, és ezt a számot, a nemrég megjelent kormányhatározat szerint 440-re kell csökkenteni, ami

Ezeket a javaslatokat március 9-én, hétfőn 14 óráig kell elküldjék a kért címre, a bérszámfejtési osztályra.

A levélből nem derül ki, hogy a marosvásárhelyi városházán hány betöltetlen állás van.

A Székelyhon kérdésére a városháza sajtóirodája azt válaszolta, hogy Soós Zoltán polgármester jövő héten fogja tájékoztatni a sajtót a létszámcsökkentésről.