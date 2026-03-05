Soós Zoltán az igazgatóktól kért javaslatokat a létszámcsökkentésre
Fotó: Haáz Vince
Körlevélben szólítja fel a marosvásárhelyi városháza a szakigazgatóságok és a hivatalhoz tartozó közintézmények vezetőit, hogy március 9-ig közöljék, hány alkalmazottjuktól tudnak megválni, a nemrég megjelent megszorítási intézkedéseknek megfelelve.
Nyilvánosságra került az a létszámcsökkentésről szóló körlevél, amit hétfőn kézbesítettek a marosvásárhelyi városháza igazgatóinak.
A Soós Zoltán polgármester által jegyzett levélben többek között az áll, hogy minden igazgató és a városhoz tartozó minden közintézmény vezetője készítsen egy alaposan megindokolt jelentést az általa vezetett szakosztályról, intézményről, az ott dolgozók pontos számáról, és megalapozott javaslattal álljon elő az átszervezést illetően.
A vezető tisztségviselők
Ezeket a javaslatokat március 9-én, hétfőn 14 óráig kell elküldjék a kért címre, a bérszámfejtési osztályra.
A körlevél szerint jelenleg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban és a hozzá tartozó intézményekben, vagyis az adóügyi igazgatóságon, a városi sportklubnál, a Vár és Víkendtelep szabadidőközpontnál, a virágkertészetnél és az állatkertnél összesen 629 állás van, és ezt a számot, a nemrég megjelent kormányhatározat szerint 440-re kell csökkenteni, ami
A levélből nem derül ki, hogy a marosvásárhelyi városházán hány betöltetlen állás van.
A Székelyhon kérdésére a városháza sajtóirodája azt válaszolta, hogy Soós Zoltán polgármester jövő héten fogja tájékoztatni a sajtót a létszámcsökkentésről.
