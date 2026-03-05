Rovatok
Elektromos buszokat vásárolt Borszék

• Fotó: Borszék Város Polgármesteri Hivatala / Facebook

Fotó: Borszék Város Polgármesteri Hivatala / Facebook

Megérkeztek azok az elektromos buszok Borszékre, amelyek helyi járatokat fognak biztosítani a fürdővárosban, valamint távolsági összeköttetést Gyergyótölgyes, Gyergyóholló és Maroshévíz irányába.

Székelyhon

2026. március 05., 09:422026. március 05., 09:42

Az uniós finanszírozással beszerzett két autóbusz és két kisbusz ősztől a városi tömegközlekedést fogja biztosítani. A projekthez négy kisebb és egy nagyobb gyorstöltő is tartozik, amelyek alapjai már elkészültek.

Jelenleg a buszok a polgármesteri hivatal udvarán vannak, üzembe helyezésük után pedig a sípálya parkolójában kapnak helyet – olvasható a fürdőváros önkormányzatának bejegyzésében.

Gyergyószék Borszék
