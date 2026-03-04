Kertésztanfolyam Gyergyóremetén

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Kétnapos, gyakorlatorientált kertésztanfolyamot szerveznek Gyergyóremetén március 13–14-én. A rendezvény célja, hogy a helyi gazdák és kertbarátok neves szakemberektől szerezzenek naprakész, a mindennapokban is hasznosítható tudást.
Március 13-án délután a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának oktatói tartanak előadásokat:
Takácsné dr. Hájos Mária a magnézium szerepéről beszél a növények életében és a zöldségtermesztésben;
prof. dr. Makra László előadásának témája a parlagfű pollen jelentősége a Kárpát-medencében;
dr. Durai Balázs gazdafórumot vezet, ahol a résztvevők a helyi agrárfejlesztés jövőjéről, kihívásairól és lehetőségeiről gondolkodhatnak közösen.
Papp Lóránd Lehel a nyikómalomfalvi gyümölcsfaiskolát ismerteti.
Március 14-én
délelőtt dr. Vityi Andrea, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatója arról tart előadást, hogy milyen lehetőségek vannak mezővédő erdősávok telepítésére a Gyergyói-medencében;
délután dr. Bandi Attila, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kertészmérnöki Karának marosvásárhelyi oktatója a háztáji gyümölcstermesztésről, a fajtaválasztásról és a gyümölcsösök kialakításáról beszél,
míg Ferencz Lehel kertészmérnök a gyümölcsfák metszésének és oltásának elméleti és gyakorlati tudnivalóit mutatja be.
A tanfolyamra március 10-ig lehet jelentkezni Gyergyóremete község ügyfélszolgálatán vagy a 0266 352 101-es telefonszámon.
Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.
Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.
A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.
A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb javításokat.
Elhunyt 83 éves korában Lázár Zoltán atomfizikus, tanár, vállalkozó, Gyergyószentmiklós egykori alpolgármestere, a képviselő-testületi tagja.
Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.
Jelentős közbiztonsági beruházást hagyott jóvá a város képviselő-testülete a februári tanácsülésen: egy 2,7 millió lejes uniós pályázat révén több mint negyven kamerát, rendszámfelismerő rendszert és okos gyalogátkelőket telepítenek a város kulcspontjain.
Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.
Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
