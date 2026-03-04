Kertésztanfolyam Gyergyóremetén

2026. február 26., csütörtök

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.