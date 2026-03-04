Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Eduard Mirițescu, az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
2026. március 04., 18:452026. március 04., 18:45
A rendőrtiszt emlékeztetett arra, hogy a 2022-2030 közötti időszakra szóló országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint Romániának 2030-ig a felére kell csökkentenie a közlekedési balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek számát a 2019-es szinthez képest. Rámutatott arra, hogy
– ismerteti az Agerpres.
Mirițescu tájékoztatása szerint a csak anyagi kárral járó balesetek száma az elmúlt hat évben enyhén nőtt, de a halálos áldozatok száma 2024-hez képest 12,5 százalékkal, 2023-hoz képest pedig 16 százalékkal csökkent. Ugyanakkor európai összehasonlításban
A rendőrtiszt szerint az elmúlt években a legsúlyosabb balesetek fő okai változatlanul a gyalogosok szabálytalanságai, a gyorshajtás, a kerékpárosok szabályszegései és az elsőbbségadás elmulasztása.
Mirițescu beszélt arról is, hogy
Az érintett sofőrök közül mintegy 20 ezren később visszaszerezték a jogosítványukat, közülük azonban 825-en ismét közlekedési bűncselekményt vagy alkoholfogyasztással kapcsolatos szabálysértést követtek el.
