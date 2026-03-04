Rovatok
Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Eduard Mirițescu, az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.

Székelyhon

2026. március 04., 18:452026. március 04., 18:45

2026. március 04., 18:462026. március 04., 18:46

A rendőrtiszt emlékeztetett arra, hogy a 2022-2030 közötti időszakra szóló országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint Romániának 2030-ig a felére kell csökkentenie a közlekedési balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek számát a 2019-es szinthez képest. Rámutatott arra, hogy

az adatok szerint a súlyos balesetek száma már most a célul kitűzött szint alá esett vissza

– ismerteti az Agerpres.

Mirițescu tájékoztatása szerint a csak anyagi kárral járó balesetek száma az elmúlt hat évben enyhén nőtt, de a halálos áldozatok száma 2024-hez képest 12,5 százalékkal, 2023-hoz képest pedig 16 százalékkal csökkent. Ugyanakkor európai összehasonlításban

Románia továbbra is az élmezőnyben van a közúti halálozások arányát tekintve: 2019-ben 96 haláleset jutott egymillió lakosra, 2024-ben viszont már 78, miközben az uniós átlag 51-ről 44-re csökkent.

A rendőrtiszt szerint az elmúlt években a legsúlyosabb balesetek fő okai változatlanul a gyalogosok szabálytalanságai, a gyorshajtás, a kerékpárosok szabályszegései és az elsőbbségadás elmulasztása.

Mirițescu beszélt arról is, hogy

az elmúlt három évben több mint 50 ezer vezetői engedélyt vontak vissza különböző okokból.

Az érintett sofőrök közül mintegy 20 ezren később visszaszerezték a jogosítványukat, közülük azonban 825-en ismét közlekedési bűncselekményt vagy alkoholfogyasztással kapcsolatos szabálysértést követtek el.

Belföld Rendőrség
