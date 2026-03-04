Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában

Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Eduard Mirițescu, az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.

A rendőrtiszt emlékeztetett arra, hogy a 2022-2030 közötti időszakra szóló országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint Romániának 2030-ig a felére kell csökkentenie a közlekedési balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek számát a 2019-es szinthez képest. Rámutatott arra, hogy

az adatok szerint a súlyos balesetek száma már most a célul kitűzött szint alá esett vissza

Mirițescu tájékoztatása szerint a csak anyagi kárral járó balesetek száma az elmúlt hat évben enyhén nőtt, de a halálos áldozatok száma 2024-hez képest 12,5 százalékkal, 2023-hoz képest pedig 16 százalékkal csökkent. Ugyanakkor európai összehasonlításban

– ismerteti az Agerpres .

Románia továbbra is az élmezőnyben van a közúti halálozások arányát tekintve: 2019-ben 96 haláleset jutott egymillió lakosra, 2024-ben viszont már 78, miközben az uniós átlag 51-ről 44-re csökkent.

A rendőrtiszt szerint az elmúlt években a legsúlyosabb balesetek fő okai változatlanul a gyalogosok szabálytalanságai, a gyorshajtás, a kerékpárosok szabályszegései és az elsőbbségadás elmulasztása.

