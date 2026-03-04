Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját

A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres .

A vádhatóság közleménye szerint az előzetes letartóztatásban lévő két 15 éves fiút minősített emberöléssel, holttest meggyalázásával, illetve egyiküket bűnpártolással vádolják. A harmadik gyanúsított

A vádirat szerint az egyik vádlott és a 13 éves fiú 2026. január 19-én este, a Temes megyei Csene egyik házában előre eltervelten baltával és késsel rátámadt a 15 éves fiúra, akinek halálos sérüléseket okoztak.



Az ügyészség szerint a gyilkosság után a két fiú a helyszínre hívták 15 éves társukat, majd