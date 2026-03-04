Rovatok
Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.

Székelyhon

2026. március 04., 15:10

A vádhatóság közleménye szerint az előzetes letartóztatásban lévő két 15 éves fiút minősített emberöléssel, holttest meggyalázásával, illetve egyiküket bűnpártolással vádolják. A harmadik gyanúsított

13 éves, életkora miatt nem büntethető, az ellene indított eljárást megszüntették.

A vádirat szerint az egyik vádlott és a 13 éves fiú 2026. január 19-én este, a Temes megyei Csene egyik házában előre eltervelten baltával és késsel rátámadt a 15 éves fiúra, akinek halálos sérüléseket okoztak.

Az ügyészség szerint a gyilkosság után a két fiú a helyszínre hívták 15 éves társukat, majd

közösen felgyújtották és a kert mögött eltemették a holttestet.

Utóbbi kiskorú a vádirat szerint segített a holttest eltüntetésében és a bűncselekmény nyomainak eltakarításában is. A büntetőpert a Temes megyei törvényszék tárgyalja.

A Temes megyei törvényszék korábban elrendelte a 13 éves fiú sürgős elhelyezését egy gyermekvédelmi intézményben.

Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.

Belföld
2026. március 04., szerda

Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szerdán 2 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

A közel-keleti események miatt összesen 29 járatot töröltek szerdán a bukaresti repülőtereken az Egyiptomba, Izraelbe, Dubajba, Katarba, Libanonba és Ciprusba közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

2026. március 04., szerda

2026. március 03., kedd

Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.

2026. március 03., kedd

