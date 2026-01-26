Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. január 26., 12:382026. január 26., 12:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fiú néhány nappal Mario Berinde meggyilkolása előtt vonta vissza a rendőrségen tett feljelentését, amelyben jelezte, hogy két 15 éves fiú fizikailag bántalmazta.

Hirdetés

A 18 éves fiatal 2025. december 23-án tett feljelentést a csenei rendőrőrsön, azt állítva, hogy az incidens néhány nappal korábban történt a település külterületén. A rendőrök

büntetőeljárást indítottak ütlegelés és más erőszakos tettek elkövetésének gyanúja miatt,

és nyomozni kezdtek az ügyben. A fiatalember azonban január 14-én visszavonta feljelentését, így a rendőrség abbahagyta a nyomozást az ügyben – tájékoztatott a rendőrség, hozzátéve, hogy ugyanarról a két 15 éves fiúról van szó, akiket letartóztattak a csenei gyerekgyilkosság ügyében – ismerteti a rendőrségi közleményt az Agerpres.

Belföld Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Székelyhon

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
Székely Sport

A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Krónika

„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
Székely Sport

Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is

Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
2026. január 26., hétfő

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében

Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
2026. január 26., hétfő

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette

Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
2026. január 26., hétfő

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
2026. január 26., hétfő

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
2026. január 26., hétfő

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában

Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában
Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában
2026. január 26., hétfő

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján

A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
2026. január 26., hétfő

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
2026. január 26., hétfő

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó

Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
2026. január 26., hétfő

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
2026. január 25., vasárnap

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását

Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
2026. január 25., vasárnap

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!