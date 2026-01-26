Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak

A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.

A fiú néhány nappal Mario Berinde meggyilkolása előtt vonta vissza a rendőrségen tett feljelentését, amelyben jelezte, hogy két 15 éves fiú fizikailag bántalmazta.

A 18 éves fiatal 2025. december 23-án tett feljelentést a csenei rendőrőrsön, azt állítva, hogy az incidens néhány nappal korábban történt a település külterületén. A rendőrök