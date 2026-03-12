Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki az INSCOP Research csütörtökön közzétett felméréséből.
A megkérdezettek 22,7 százaléka szerint Romániának inkább az Európai Unió álláspontjához kellene igazodnia, míg 22,1 százalékuk úgy véli, hogy az országnak erősítenie kellene kapcsolatait az Egyesült Államokkal.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szavazói, a nők, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek, a kisvárosok lakói és a közszférában dolgozók az átlagnál nagyobb arányban vélik úgy, hogy
Az EU álláspontjához való erősebb igazodást elsősorban a PNL és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazói, a 30 év alatti fiatalok, a felsőfokú végzettségűek és a bukarestiek támogatják – írja az Agerpres. Az Egyesült Államokkal való kapcsolat erősítését pedig főként a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, a férfiak, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a vidéki lakosok tartják kívánatosnak.
A felmérés szerint a romániak többsége (57,8 százalék) kedvezően értékeli Nicușor Dan államfő döntését is, hogy részt vett Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács első ülésén. Az INSCOP Research felmérése március 2-6. között készült, 1100 fős mintán, 3 százalékos hibahatárral.
