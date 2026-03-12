A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki az INSCOP Research csütörtökön közzétett felméréséből.

A megkérdezettek 22,7 százaléka szerint Romániának inkább az Európai Unió álláspontjához kellene igazodnia, míg 22,1 százalékuk úgy véli, hogy az országnak erősítenie kellene kapcsolatait az Egyesült Államokkal. A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szavazói, a nők, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek, a kisvárosok lakói és a közszférában dolgozók az átlagnál nagyobb arányban vélik úgy, hogy

Romániának egyensúlyra kellene törekednie az Európai Unió és az Egyesült Államok között.