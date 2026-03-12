Rovatok
Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Székelyhon

2026. március 12., 16:362026. március 12., 16:36

A négynapos, május 22-től 25-ig tartó program során a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához – számolt be az MTI.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette: a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe.

A vonat Dél-Erdélyen át érkezik Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A vonat utasai szombaton együtt zarándokolnak a csíksomlyói Mária-kegyhelyre, ahol részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe mennek, ahol az ezeréves határnál szintén részt vesznek a szentmisén, majd az ott tartott műsoron.

A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra,

és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra.

Petrus György, a Kárpáteurópa Utazási Iroda cégvezetője hozzátette: a Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó Expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz,

aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel. A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad – hangzott el.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Frigyesy Ágnes újságíró, a Budapesti Székely Kör elnöke elmondta:

idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösd vasárnap a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási iroda az elmúlt években összesen több mint 20 ezer zarándokot utaztatott közösen.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

Csíkszék Csíksomlyó Pünkösdi búcsú
