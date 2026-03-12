Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Számos esetben tesznek panaszt a szomszédokra
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.
A legtöbb panasz a fizetett parkolók elfoglalása és a csendháborítás miatt érkezett, ezért a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség arra biztat mindenkit, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett távozáskor hajtsák fel a parkolásgátlót, ahogy azt a bérleti szerződés is előírja.
Noha a panaszok többsége jogos, furcsa esetek is akadtak: volt, akit az zavart, hogy
Arra is volt példa, hogy az egész városnegyedben hallható esküvő miatt elégedetlenkedtek – ebben az esetben csendháborítási bírság is született, bár a bejelentőt nem a zaj irritálta, hanem az, hogy a násznép limuzint bérelt. Síró gyerekek, kisebb összejövetelek, késő este zuhanyzó szomszéd miatt is hívták a rendőröket.
A helyi rendőrök csakis
– hívták fel a figyelmet. A diszpécserszolgálati központ figyeli a beérkező hívásokat, felügyeli a város operatív helyzetét és a közterületeket. A panaszokat továbbra is az ingyenesen hívható 0800 800 767-es számon, vagy a 0739 886 992-es WhatsApp-számon lehet jelezni.
Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.
Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.
Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.
Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!
Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.
A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
