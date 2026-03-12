Rovatok
Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Számos esetben tesznek panaszt a szomszédokra • Fotó: Tuchiluș Alex

Számos esetben tesznek panaszt a szomszédokra

Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.

Székelyhon

2026. március 12., 17:13

A legtöbb panasz a fizetett parkolók elfoglalása és a csendháborítás miatt érkezett, ezért a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség arra biztat mindenkit, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett távozáskor hajtsák fel a parkolásgátlót, ahogy azt a bérleti szerződés is előírja.

Noha a panaszok többsége jogos, furcsa esetek is akadtak: volt, akit az zavart, hogy

a szomszédja húst süt, más a kertjén átsétáló szomszéd macska miatt tett panaszt.

Arra is volt példa, hogy az egész városnegyedben hallható esküvő miatt elégedetlenkedtek – ebben az esetben csendháborítási bírság is született, bár a bejelentőt nem a zaj irritálta, hanem az, hogy a násznép limuzint bérelt. Síró gyerekek, kisebb összejövetelek, késő este zuhanyzó szomszéd miatt is hívták a rendőröket.

A helyi rendőrök csakis

abban az esetben állítanak ki csendháborításért büntetést, ha ők maguk is fültanúi a zajnak

– hívták fel a figyelmet. A diszpécserszolgálati központ figyeli a beérkező hívásokat, felügyeli a város operatív helyzetét és a közterületeket. A panaszokat továbbra is az ingyenesen hívható 0800 800 767-es számon, vagy a 0739 886 992-es WhatsApp-számon lehet jelezni.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
2026. március 11., szerda

Természet női szemmel

Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.

Természet női szemmel
Természet női szemmel
2026. március 11., szerda

Természet női szemmel
2026. március 11., szerda

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
2026. március 11., szerda

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt

Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön

A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

Honleányokat képeznek Háromszéken
Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC

Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
