AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

Székelyhon

2026. március 11., 17:282026. március 11., 17:28

A rendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette Kovászna megyében, hogy visszaszerezzék egy 70 éves férfi pénzét, aki egy elektronikai csalás áldozata lett hétfőn.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatot telefonon kereste meg egy ismeretlen személy, aki azzal a hamis ürüggyel, hogy segít egy közintézménytől származó pénzösszeg kifizetésének lebonyolításában, rávette az idős férfit arra, hogy telepítse mobiltelefonjára az AnyDesk nevű távvezérlő alkalmazást.

Miután teljes hozzáférést szerzett az idős ember készülékéhez, az elkövető belépett az áldozat mobilbanki alkalmazásába, és

két átutalást hajtott végre, összesen több mint 76 ezer lej értékben.

Miután rájött, hogy megtévesztették, a férfi közvetlenül a tranzakciók után értesítette a rendőrséget. Ennek köszönhetően a rendőrök

rövid időn belül azonosították azt a bankszámlát, ahová az összeget átutalták, és blokkolták a teljes pénzösszeget,

még mielőtt azt kivették volna vagy más számlákra továbbították volna, ahogyan az hasonló esetekben általában történik. Így

a teljes okozott kárt sikerült visszaszerezni.

Jelenleg a nyomozás informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés és csalárd banki műveletek végrehajtása miatt indított büntetőeljárás keretében folytatódik, az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében.

Kovászna megye Háromszék Rendőrség
