AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

A rendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette Kovászna megyében, hogy visszaszerezzék egy 70 éves férfi pénzét, aki egy elektronikai csalás áldozata lett hétfőn.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatot telefonon kereste meg egy ismeretlen személy, aki azzal a hamis ürüggyel, hogy segít egy közintézménytől származó pénzösszeg kifizetésének lebonyolításában, rávette az idős férfit arra, hogy telepítse mobiltelefonjára az AnyDesk nevű távvezérlő alkalmazást.

Miután teljes hozzáférést szerzett az idős ember készülékéhez, az elkövető belépett az áldozat mobilbanki alkalmazásába, és