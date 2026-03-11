AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.
A rendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette Kovászna megyében, hogy visszaszerezzék egy 70 éves férfi pénzét, aki egy elektronikai csalás áldozata lett hétfőn.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az áldozatot telefonon kereste meg egy ismeretlen személy, aki azzal a hamis ürüggyel, hogy segít egy közintézménytől származó pénzösszeg kifizetésének lebonyolításában, rávette az idős férfit arra, hogy telepítse mobiltelefonjára az AnyDesk nevű távvezérlő alkalmazást.
Miután teljes hozzáférést szerzett az idős ember készülékéhez, az elkövető belépett az áldozat mobilbanki alkalmazásába, és
Miután rájött, hogy megtévesztették, a férfi közvetlenül a tranzakciók után értesítette a rendőrséget. Ennek köszönhetően a rendőrök
még mielőtt azt kivették volna vagy más számlákra továbbították volna, ahogyan az hasonló esetekben általában történik. Így
Jelenleg a nyomozás informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés és csalárd banki műveletek végrehajtása miatt indított büntetőeljárás keretében folytatódik, az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében.
Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.
Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.
Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!
Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.
A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.
