Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC

Az online értékesítési felülettel elsősorban a kistermelőket szeretnék segíteni
Fotó: Orbán Orsolya
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
A piactér jellegű felülettel elsősorban a kistermelőknek segítenének abban, hogy könnyebben értékesítsék a termékeiket. Igyártó Réka, az AgroSIC vezetője szerint a weboldal létrehozása az idei tematikus évhez is kapcsolódik. Egy olyan online rendszert dolgoznak ki, amelyen keresztül
a kiszállításról pedig maga a termelő gondoskodik. Az AgroSIC biztosítja a platformot, valamint reklámkampányt is indít annak érdekében, hogy bemutassa, miért érdemes helyi termékeket vásárolni akkor is, ha azok nem olcsóbbak a nagy üzletláncokban, szupermarketekben kapható termékeknél. Kérdésünkre az igazgató elmondta, a platformot előreláthatólag június-júliusban tudják elindítani.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a megye termékkínálata rendkívül sokszínű: a burgonya mellett lekvárok, mézek, szörpök, sajtok, házi tojás, valamint különféle gyümölcsök és zöldségek is megtalálhatók a helyi gazdák portékái között. A kistermelők ugyanakkor gyakran
ahhoz, hogy termékeik felkerülhessenek a szupermarketek polcaira. Az online platform ezzel szemben rugalmas keretet biztosít, mert a termelők a rendelkezésükre álló mennyiséget kínálhatják eladásra, ezenkívül biztonságot nyújt az eladó és a vevő számára is.
