Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni – magyarázza Szécsi Zsolt ingatlanszakértő az idei adóemelések lakáspiacot érintő várható hatásairól.

Székelyhon

2026. március 07., 13:562026. március 07., 13:56

A szakértő szerint ugyan valóban volt egy jelentős ingatlanár-, illetve bérletidíj-növekedés az elmúlt évtizedben, viszont az elmúlt 2–3 évben azt vették észre, hogy ez inkább már csak inflációkövető áremelkedés, a bérek ugyanis nem tudták tartani ezt a növekedési ütemet.

2026. március 06., péntek

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum

A Haáz Rezső Múzeum a Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című reprezentatív kiállítás terébe egy rendhagyó eseményre, művészek közötti párbeszédre invitálja az érdeklődőket.

2026. március 06., péntek

2026. március 05., csütörtök

Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen

Saját fejlesztésű digitális rendszert vezet be a székelyudvarhelyi városi kórház, amellyel a betegek és hozzátartozóik közvetlenül értékelhetik az ellátás minőségét és a személyzet munkáját. A sürgősségi osztályon már élesítették a platformot.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 04., szerda

A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen

Nullára csökkentik a gépjárművekre kiszabott helyi pótadót a korábbi években alkalmazott 40–50 százalékról Székelyudvarhelyen. Viszont fontos, hogy ismét a városban jegyeztesse be járművét az is, aki korábban más településen tette meg ezt.

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások

Elsősorban a társaikat rettegésben tartó embereket fogják kilakoltatni a székelyudvarhelyi szociális lakásokból a már megkezdett folyamat során, ugyanakkor a felhalmozott tartozásokat sem tűrik a végtelenségig. Dávid Endre alpolgármestert kérdeztük.

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet

Szintet lép Erdély gasztrofesztiválja 2026-ban: az eddigi gyimesi központ mellett négy új állomással, köztük egy magyarországi helyszínnel bővül a rendezvénysorozat. A szervezők célja nem kevesebb, mint 40 ezer látogató megszólítása.

2026. március 04., szerda

2026. március 04., szerda

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét

Megkezdődtek a bontási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál. Ezt követően a magyar állam támogatásával az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.

2026. március 04., szerda

2026. március 03., kedd

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző

Kedden, 91 éves korában elhunyt Kerestély Zsolt zeneszerző – közölte a bukaresti Constantin Tănase Revüszínház.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás

Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.

2026. március 03., kedd

2026. március 03., kedd

Lakóház ég Székelyudvarhelyen

Kigyulladt egy lakóház kedden délután Székelyudvarhelyen, a tulajdonosa egészségügyi ellátásra szorul. A tűzoltók a tűz továbbterjedését próbálják megfékezni.

2026. március 03., kedd

