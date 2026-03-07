Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni – magyarázza Szécsi Zsolt ingatlanszakértő az idei adóemelések lakáspiacot érintő várható hatásairól.

A szakértő szerint ugyan valóban volt egy jelentős ingatlanár-, illetve bérletidíj-növekedés az elmúlt évtizedben, viszont az elmúlt 2–3 évben azt vették észre, hogy ez inkább már csak inflációkövető áremelkedés, a bérek ugyanis nem tudták tartani ezt a növekedési ütemet.