A minisztérium szombati közleménye szerint az eseményen a miniszter elmondta, hogy a belügyi szervek tavaly fokozták erőfeszítéseiket a szervezett bűnözés, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem terén.

hatszor több drogot foglaltak le, mint az elmúlt években

– ismerteti az Agerpres.

A 2025-ös év tevékenységi mérlegét ismertető ülésen a minisztérium, valamint a tárca alárendeltségében működő szervek vezetői voltak jelen.

Hirdetés

Az ülésen számba vették a közrenddel és közbiztonsággal, a vészhelyzetek kezelésével, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység eredményeit, és megszabták az idei év főbb prioritásait és cselekvési irányait.

„2026-ra vonatkozóan az elvárásaim egyszerűek: legyenek profik, legyenek jó hazafiak és legyenek jó kollégái egymásnak. A mélyreható változások világát éljük, amelyben az alkalmazkodóképesség a legfontosabb” – mondta a jelenlévőknek Predoiu.