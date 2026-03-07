Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
2026. március 07., 14:312026. március 07., 14:31
A minisztérium szombati közleménye szerint az eseményen a miniszter elmondta, hogy a belügyi szervek tavaly fokozták erőfeszítéseiket a szervezett bűnözés, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem terén.
Mint részletezte: nagyszabású akcióik során számos bűnszervezetet sikerült felszámolniuk, és
– ismerteti az Agerpres.
A 2025-ös év tevékenységi mérlegét ismertető ülésen a minisztérium, valamint a tárca alárendeltségében működő szervek vezetői voltak jelen.
Az ülésen számba vették a közrenddel és közbiztonsággal, a vészhelyzetek kezelésével, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység eredményeit, és megszabták az idei év főbb prioritásait és cselekvési irányait.
„2026-ra vonatkozóan az elvárásaim egyszerűek: legyenek profik, legyenek jó hazafiak és legyenek jó kollégái egymásnak. A mélyreható változások világát éljük, amelyben az alkalmazkodóképesség a legfontosabb” – mondta a jelenlévőknek Predoiu.
