Három mentőautót is riasztottak a szombat reggeli, marosvécsi balesethez

Két autó ütközött szombaton Marosvécs mellett
Fotó: Maros megyei ISU
Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.
Szombaton reggel a szászrégeni tűzoltók szálltak ki Marosvécs közelébe, ahonnan egy autóbalesetet jelentettek. Az első adatok szerint két autó ütközött, de senki nem szorult a roncsok közé. A tűzoltóautó mellett két mentőautó is a helyszínre sietett.
Három mentő látta el a sérülteket
Fotó: Maros megyei ISU
A tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk, hogy
A helyszínre egy újabb mentőautót kértek, hogy megfelelően megvizsgálják és ellássák őket.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba.
A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
szóljon hozzá!