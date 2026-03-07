Rovatok
Három mentőautót is riasztottak a szombat reggeli, marosvécsi balesethez

Két autó ütközött szombaton Marosvécs mellett • Fotó: Maros megyei ISU

Két autó ütközött szombaton Marosvécs mellett

Fotó: Maros megyei ISU

Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.

Székelyhon

2026. március 07., 09:422026. március 07., 09:42

Szombaton reggel a szászrégeni tűzoltók szálltak ki Marosvécs közelébe, ahonnan egy autóbalesetet jelentettek. Az első adatok szerint két autó ütközött, de senki nem szorult a roncsok közé. A tűzoltóautó mellett két mentőautó is a helyszínre sietett.

Három mentő látta el a sérülteket • Fotó: Maros megyei ISU Galéria

Három mentő látta el a sérülteket

Fotó: Maros megyei ISU

A tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk, hogy

a balesetben három felnőtt és két kiskorú sérült meg, mindannyian sárga besorolású sérüléseket szenvedtek.

A helyszínre egy újabb mentőautót kértek, hogy megfelelően megvizsgálják és ellássák őket.

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
