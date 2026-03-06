És így jön el húsvét – pont az ünnepig tart a négyhetes időjárás-előrejelzés

Fotó: Barabás Ákos
Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba – foglalható össze abból a meteorológiai előrejelzésből, amelyet a március 9. és április 6. közötti időszakra bocsájtott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat. Íme az időjárás, hetekre lebontva.
2026. március 06., 18:262026. március 06., 18:26
2026. március 06., 18:292026. március 06., 18:29
Az ország nagy részén – különösen az északi területeken és a hegyvidéken – az átlagosnál melegebb idő várható. A déli és délkeleti régiókban a hőmérséklet inkább a megszokott értékek körül alakul. Csapadékból az egész országban kevesebb várható a szokásosnál, tehát inkább száraz idő valószínű.
Az Erdélyt is magában foglaló Kárpátokon belüli régiókban a hőmérséklet kissé az átlag felett alakul, különösen az északnyugati területeken. Máshol nagyjából a megszokott márciusi értékek várhatók.
Csapadék a nyugati és északnyugati részeken valamivel kevesebb lehet az átlagosnál, az ország többi részén viszont közel normális mennyiség várható.
Az északi régiókban kissé az átlag feletti hőmérsékletek valószínűek, máshol inkább a megszokott márciusi értékek lesznek jellemzők. A csapadék mennyisége az ország nagy részén nagyjából a sokéves átlagnak megfelelő lehet.
A hőmérsékletek várhatóan az évszakos átlag körül alakulnak Románia teljes területén. A csapadék mennyisége is többnyire a megszokott értékekhez lesz közeli.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
szóljon hozzá!