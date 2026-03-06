És így jön el húsvét – pont az ünnepig tart a négyhetes időjárás-előrejelzés

Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba – foglalható össze abból a meteorológiai előrejelzésből, amelyet a március 9. és április 6. közötti időszakra bocsájtott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat. Íme az időjárás, hetekre lebontva.

2026. március 9–16.

Az ország nagy részén – különösen az északi területeken és a hegyvidéken – az átlagosnál melegebb idő várható. A déli és délkeleti régiókban a hőmérséklet inkább a megszokott értékek körül alakul. Csapadékból az egész országban kevesebb várható a szokásosnál, tehát inkább száraz idő valószínű.

2026. március 16–23.

Az Erdélyt is magában foglaló Kárpátokon belüli régiókban a hőmérséklet kissé az átlag felett alakul, különösen az északnyugati területeken. Máshol nagyjából a megszokott márciusi értékek várhatók.

Csapadék a nyugati és északnyugati részeken valamivel kevesebb lehet az átlagosnál, az ország többi részén viszont közel normális mennyiség várható.

2026. március 23–30.

Az északi régiókban kissé az átlag feletti hőmérsékletek valószínűek, máshol inkább a megszokott márciusi értékek lesznek jellemzők. A csapadék mennyisége az ország nagy részén nagyjából a sokéves átlagnak megfelelő lehet.

2026. március 30. – április 6.

A hőmérsékletek várhatóan az évszakos átlag körül alakulnak Románia teljes területén. A csapadék mennyisége is többnyire a megszokott értékekhez lesz közeli.