Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

És így jön el húsvét – pont az ünnepig tart a négyhetes időjárás-előrejelzés

• Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba – foglalható össze abból a meteorológiai előrejelzésből, amelyet a március 9. és április 6. közötti időszakra bocsájtott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat. Íme az időjárás, hetekre lebontva.

Székelyhon

2026. március 06., 18:262026. március 06., 18:26

2026. március 06., 18:292026. március 06., 18:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

2026. március 9–16.

Az ország nagy részén – különösen az északi területeken és a hegyvidéken – az átlagosnál melegebb idő várható. A déli és délkeleti régiókban a hőmérséklet inkább a megszokott értékek körül alakul. Csapadékból az egész országban kevesebb várható a szokásosnál, tehát inkább száraz idő valószínű.

2026. március 16–23.

Az Erdélyt is magában foglaló Kárpátokon belüli régiókban a hőmérséklet kissé az átlag felett alakul, különösen az északnyugati területeken. Máshol nagyjából a megszokott márciusi értékek várhatók.

Hirdetés

Csapadék a nyugati és északnyugati részeken valamivel kevesebb lehet az átlagosnál, az ország többi részén viszont közel normális mennyiség várható.

2026. március 23–30.

Az északi régiókban kissé az átlag feletti hőmérsékletek valószínűek, máshol inkább a megszokott márciusi értékek lesznek jellemzők. A csapadék mennyisége az ország nagy részén nagyjából a sokéves átlagnak megfelelő lehet.

2026. március 30. – április 6.

A hőmérsékletek várhatóan az évszakos átlag körül alakulnak Románia teljes területén. A csapadék mennyisége is többnyire a megszokott értékekhez lesz közeli.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 06., péntek

Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében

A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.

Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében
Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében
2026. március 06., péntek

Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében
Hirdetés
2026. március 06., péntek

A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé

A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.

A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé
A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé
2026. március 06., péntek

A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé
2026. március 06., péntek

Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.

Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról
Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról
2026. március 06., péntek

Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról
2026. március 06., péntek

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak

Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
2026. március 06., péntek

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen

Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
2026. március 06., péntek

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban

Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
2026. március 06., péntek

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően

A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó

Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv

A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!