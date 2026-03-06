Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
A kormányfő szolidaritását fejezte ki az Egyesült Arab Emírségeket is érintő közel-keleti eseményekkel összefüggésben. Köszönetet mondott ugyanakkor a sejknek és a helyi hatóságoknak az ott élő vagy tartózkodó román állampolgároknak nyújtott eddigi segítségért, és a támogatását kérte az ott rekedtek biztonságos hazajutását lehetővé tevő légi folyosók biztosításában – idézi a kabinet közleményét az Agerpres.
Megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést és az egyeztetést a régióban élő román állampolgárok megsegítésére – közölték.
Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
szóljon hozzá!