Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról

A kormányfő szolidaritását fejezte ki az Egyesült Arab Emírségeket is érintő közel-keleti eseményekkel összefüggésben. Köszönetet mondott ugyanakkor a sejknek és a helyi hatóságoknak az ott élő vagy tartózkodó román állampolgároknak nyújtott eddigi segítségért, és a támogatását kérte az ott rekedtek biztonságos hazajutását lehetővé tevő légi folyosók biztosításában – idézi a kabinet közleményét az Agerpres.

Megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést és az egyeztetést a régióban élő román állampolgárok megsegítésére – közölték.