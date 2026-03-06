Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolojan az Egyesült Arab Emírségek elnökével egyeztetett a román állampolgárok hazajuttatásáról

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.

Székelyhon

2026. március 06., 14:102026. március 06., 14:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormányfő szolidaritását fejezte ki az Egyesült Arab Emírségeket is érintő közel-keleti eseményekkel összefüggésben. Köszönetet mondott ugyanakkor a sejknek és a helyi hatóságoknak az ott élő vagy tartózkodó román állampolgároknak nyújtott eddigi segítségért, és a támogatását kérte az ott rekedtek biztonságos hazajutását lehetővé tevő légi folyosók biztosításában – idézi a kabinet közleményét az Agerpres.

Megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést és az egyeztetést a régióban élő román állampolgárok megsegítésére – közölték.

Hirdetés
Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 06., péntek

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak

Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
2026. március 06., péntek

A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen

Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
2026. március 06., péntek

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban

Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
2026. március 06., péntek

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően

A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó

Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv

A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
2026. március 05., csütörtök

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
2026. március 05., csütörtök

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen

Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
2026. március 05., csütörtök

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
2026. március 05., csütörtök

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek

Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
2026. március 05., csütörtök

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!