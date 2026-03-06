Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez

Pontosítást küldött a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya a tűzoltókat ért bírálatokra, amelyek a közösségi médiában jelentek meg a pénteki, kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.

A közösségi médiában megjelent megjegyzésekre reagálva – miszerint „40 perccel az első hívás után érkezett az első tűzoltóautó”, „egy óra múlva jöttek a tűzoltók” vagy „az első kocsi víz nélkül érkezett” – a Maros megyei katasztrófavédelem az alábbiakat közli a pénteki kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.

Az első segélyhívás 13.25-kor érkezett a 112-es segélyhívó számon.

Egy átutazó jelezte, hogy az E60-as úton egy ház teljesen lángokban áll – ami azt jelenti, hogy a tűz már a bejelentés pillanatában előrehaladott állapotban volt. 13.28-ig még három hívás érkezett ugyanarról az esetről. Hirdetés A marosvásárhelyi tűzoltókat 13.26-kor riasztották, és 13.28-kor három jármű indult el egyidejűleg. Az Azomureș vegyipari kombinát alegység tűzoltókocsija útközben mintegy két percet várt egy vasúti sorompónál.

Az első egység 13.43-kor érkezett a helyszínre

– 18 perc alatt tette meg a kb. 15 km-es távolságot. A marosvásárhelyi két jármű 13.47-kor érkezett meg (20,5 km után), a radnóti önkéntes tűzoltók pedig 13.50-kor. A kivonult járművek összesen kb. 16 500 liter vizet vittek magukkal.

A tüzet 16.30-ra sikerült teljesen eloltani