Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.
A Marosvásárhelyi Állatkert jelentős állatszállítmányt fogadott a Szegedi Vadasparkból:
egy nőstény puma,
három kubai amazon (papagájféle),
és négy guanakó érkezett az intézménybe.
A guanakó új fajként debütál az állatkertben – a láma vadon élő őse az Andok magashegyi körülményeihez alkalmazkodott, és most először mutatkozik be Marosvásárhelyen – közölte az állatkert sajtóirodája.
Az állatok jelenleg karanténban vannak gondozóink felügyelete mellett. A nőstény puma a meglévő példány mellé költözött, így a jövőben párban lesznek láthatók. A három kubai amazon a trópusi ház madárvilágát gazdagítja – e fehér homlokú papagájfaj vadon élő állománya az illegális befogások és erdőirtások miatt folyamatosan csökken.
A guanakók érkezésével szinte teljes a bemutatott tevefélék sora: a kétpúpú teve, a láma és az alpaka mellett mostantól a vadon élő guanakó is megismerhető.
Ezek a cserék létfontosságúak az állomány frissítése és a fajmegőrzési célok elérése érdekében – fejtették ki a sajtóközleményben.
