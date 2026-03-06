Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe

A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.

A Marosvásárhelyi Állatkert jelentős állatszállítmányt fogadott a Szegedi Vadasparkból:

egy nőstény puma,

három kubai amazon (papagájféle),

és négy guanakó érkezett az intézménybe.

A guanakó új fajként debütál az állatkertben – a láma vadon élő őse az Andok magashegyi körülményeihez alkalmazkodott, és most először mutatkozik be Marosvásárhelyen – közölte az állatkert sajtóirodája.

Hirdetés

Az állatok jelenleg karanténban vannak gondozóink felügyelete mellett. A nőstény puma a meglévő példány mellé költözött, így a jövőben párban lesznek láthatók. A három kubai amazon a trópusi ház madárvilágát gazdagítja – e fehér homlokú papagájfaj vadon élő állománya az illegális befogások és erdőirtások miatt folyamatosan csökken.

A guanakók érkezésével szinte teljes a bemutatott tevefélék sora: a kétpúpú teve, a láma és az alpaka mellett mostantól a vadon élő guanakó is megismerhető.

Ezek a cserék létfontosságúak az állomány frissítése és a fajmegőrzési célok elérése érdekében – fejtették ki a sajtóközleményben.