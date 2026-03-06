Rovatok
Új állatok érkeztek a Marosvásárhelyi Állatkertbe

• Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.

Hajnal Csilla

2026. március 06., 17:442026. március 06., 17:44

A Marosvásárhelyi Állatkert jelentős állatszállítmányt fogadott a Szegedi Vadasparkból:

  • egy nőstény puma,

  • három kubai amazon (papagájféle),

  • és négy guanakó érkezett az intézménybe.

A guanakó új fajként debütál az állatkertben – a láma vadon élő őse az Andok magashegyi körülményeihez alkalmazkodott, és most először mutatkozik be Marosvásárhelyen – közölte az állatkert sajtóirodája.

Az állatok jelenleg karanténban vannak gondozóink felügyelete mellett. A nőstény puma a meglévő példány mellé költözött, így a jövőben párban lesznek láthatók. A három kubai amazon a trópusi ház madárvilágát gazdagítja – e fehér homlokú papagájfaj vadon élő állománya az illegális befogások és erdőirtások miatt folyamatosan csökken.

A guanakók érkezésével szinte teljes a bemutatott tevefélék sora: a kétpúpú teve, a láma és az alpaka mellett mostantól a vadon élő guanakó is megismerhető.

Ezek a cserék létfontosságúak az állomány frissítése és a fajmegőrzési célok elérése érdekében – fejtették ki a sajtóközleményben.

Marosszék Magazin Marosvásárhely
