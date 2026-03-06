Értékes lelet: ép bronz kancsó került elő egy betömött kútból

Befejezték a mikházi római erőd parancsnoksági épületének (principia) udvarán lévő kút teljes feltárását: a Maros Megyei Múzeum régészei ritka leletekre, például egy épségben maradt bronzkancsóra bukkantak.

„A több mint négy méter mély, négyzet alakú, kövekkel kirakott kút számos meglepetést tartogatott.

A Maros Megyei Múzeum közösségi oldalán számol be arról, hogy sikerült befejezni a mikházi római erőd parancsnoksági épületének udvarán lévő kút feltárását. A múzeum régészei 2022-ben találták meg a kutat, azonban akkor az idő szűkössége miatt nem nyílt lehetőség a teljes feltárásra, ezért a részletes régészeti kutatásra csak tavaly történt meg.

A több tucatnyi, viszonylag jó állapotban fennmaradt kerámiaedény önmagában is figyelemre méltó, az egyes darabokba karcolt tulajdonosnevek pedig igazi ritkaságnak számítanak.

A sok edény akár arra is utalhatna, hogy a vízhúzók gyakran beejtették őket, ám terepi megfigyeléseink alapján jóval valószínűbb, hogy egy idő után szemetesgödörként használták a kutat, részben sérült használati tárgyakkal feltöltve azt” – olvasható a múzeum közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben.

Több kancsó is előkerült a kútból

Beszámolnak arról is, hogy a feltárás során

találtak egy szinte teljesen ép bronz kancsót, amely az első ilyen jellegű lelet Mikházáról.

A nedves környezetnek köszönhetően a mélyből több falemez, kötél, valamint bőr- és textildarab is előkerült.

A feltárás során előkerült leleteket a közönség idén tekintheti meg a Mikházi Régészeti Parkban megnyíló kiállításokon.