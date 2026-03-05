Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves

Tizenegy házkutatást tartottak a Maros megyei rendőrök csütörtök hajnalban Marossárpatakon, fatolvajok után nyomozva. Négy férfit vettek őrizetbe, egyikük csak 17 éves.

A gernyeszegi rendőrök tizenegy marossárpataki helyszínre szálltak ki csütörtökön, ügyészségi felügyelettel. Azért vizsgálódnak, mert idén februárban az egyik erdészet területéről nagy mennyiségű faanyagot vágtak ki és vittek el, jogtalanul.

A házkutatások során több fejszét, láncfűrészt és szekeret találtak, illetve foglaltak le, amelyeket a bűncselekmények elkövetéséhez használhattak. Ugyanakkor találtak faanyagot is, amit átadták a marosvásárhelyi erdészeti hivatalnak.

Hirdetés

A házkutatások nyomán öt gyanúsítottat bekísértek további kihallgatásra és négy – 17 és 42 év közötti – férfit 24 órára őrizetbe vettek. A nyomozást folytatják.