Falopás gyanúja miatt több embert is őrizetbe vettek, egyikük csak 17 éves

Faanyagot is lefoglaltak. Képünk illusztráció
Fotó: Maros Megyei Rendőrség
Tizenegy házkutatást tartottak a Maros megyei rendőrök csütörtök hajnalban Marossárpatakon, fatolvajok után nyomozva. Négy férfit vettek őrizetbe, egyikük csak 17 éves.
A gernyeszegi rendőrök tizenegy marossárpataki helyszínre szálltak ki csütörtökön, ügyészségi felügyelettel. Azért vizsgálódnak, mert idén februárban az egyik erdészet területéről nagy mennyiségű faanyagot vágtak ki és vittek el, jogtalanul.
A házkutatások során több fejszét, láncfűrészt és szekeret találtak, illetve foglaltak le, amelyeket a bűncselekmények elkövetéséhez használhattak. Ugyanakkor találtak faanyagot is, amit átadták a marosvásárhelyi erdészeti hivatalnak.
A házkutatások nyomán öt gyanúsítottat bekísértek további kihallgatásra és négy – 17 és 42 év közötti – férfit 24 órára őrizetbe vettek. A nyomozást folytatják.
Körlevélben szólítja fel a marosvásárhelyi városháza a szakigazgatóságok és a hivatalhoz tartozó közintézmények vezetőit, hogy március 9-ig közöljék, hány alkalmazottjuktól tudnak megválni, a nemrég megjelent megszorítási intézkedéseknek megfelelve.
A dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltókat Désfalvára riasztották szerdán este. Egy lakóház gyulladt ki.
Húsz éve lehet minden tavasztól késő őszig megfigyelni a gólyák életét webkamera segítségével a Maros megyei Sáromberkén. Március 4-én újraindult az élő közvetítés, két kamerán is lehet figyelni, mikor érkeznek a madarak.
Eltűnt egy 13 éves, a Maros megyei gyermekvédelem által családjából kiemelt lány kedden Marosvásárhelyen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
A téli szünet után újranyitott az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és új kiállítási tárgyat is megcsodálhatnak mindazok, akik betérnek a szépen karbantartott épületbe.
Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek.
A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.
Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.
