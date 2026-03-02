Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a tárcavezető kijelentette, hogy

jelenleg egyetlen kereskedelmi vagy gazdasági érv sem indokolja az üzemanyagok ilyen mértékű drágulását.

Hozzátette: a kőolaj világpiaci árának mintegy 10 százalékos emelkedése nem vezethet „rendkívül nagy” dráguláshoz a kutaknál, mert ez a költség az üzemanyagok végső fogyasztói árának csak körülbelül 25 százalékát teszi ki – számol be az Agerpres.

Ivan hangsúlyozta, hogy Romániának elegendő tartalékai vannak: sürgősségi helyzetben mintegy 90 napra elegendő készletek állnak rendelkezésre, és jelenleg a terminálokban, illetve a raktárakban is biztosított az ellátás.