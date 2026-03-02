Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.
2026. március 02., 14:362026. március 02., 14:36
A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a tárcavezető kijelentette, hogy
Hozzátette: a kőolaj világpiaci árának mintegy 10 százalékos emelkedése nem vezethet „rendkívül nagy” dráguláshoz a kutaknál, mert ez a költség az üzemanyagok végső fogyasztói árának csak körülbelül 25 százalékát teszi ki – számol be az Agerpres.
Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Ivan hangsúlyozta, hogy Romániának elegendő tartalékai vannak: sürgősségi helyzetben mintegy 90 napra elegendő készletek állnak rendelkezésre, és jelenleg a terminálokban, illetve a raktárakban is biztosított az ellátás.
– szögezte le.
A miniszter közlése szerint a fogyasztóvédelem, az adóhatóság és a Versenyhivatal feladata ügyelni arra, hogy a piaci szereplők ne használják ki a nemzetközi helyzetet spekulatív áremelésekre.
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az állam minden eszközzel fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.
Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.
