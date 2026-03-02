Rovatok
Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

Székelyhon

2026. március 02., 14:362026. március 02., 14:36

2026. március 02., 14:372026. március 02., 14:37

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a tárcavezető kijelentette, hogy

jelenleg egyetlen kereskedelmi vagy gazdasági érv sem indokolja az üzemanyagok ilyen mértékű drágulását.

Hozzátette: a kőolaj világpiaci árának mintegy 10 százalékos emelkedése nem vezethet „rendkívül nagy” dráguláshoz a kutaknál, mert ez a költség az üzemanyagok végső fogyasztói árának csak körülbelül 25 százalékát teszi ki – számol be az Agerpres.

korábban írtuk

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus

Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Ivan hangsúlyozta, hogy Romániának elegendő tartalékai vannak: sürgősségi helyzetben mintegy 90 napra elegendő készletek állnak rendelkezésre, és jelenleg a terminálokban, illetve a raktárakban is biztosított az ellátás.

Idézet
Három-öt baninál nagyobb áremelkedés a kutaknál jelenleg nem indokolt”

– szögezte le.

A miniszter közlése szerint a fogyasztóvédelem, az adóhatóság és a Versenyhivatal feladata ügyelni arra, hogy a piaci szereplők ne használják ki a nemzetközi helyzetet spekulatív áremelésekre.

Idézet
A 10 lejes benzinről és gázolajról szóló híresztelések arcátlan hazugságok”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az állam minden eszközzel fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.

Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke vasárnap közzétett elemzésében figyelmeztetett, hogy Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9-10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90-100 dollár körül stabilizálódik.

Belföld
