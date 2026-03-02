Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

Az érintett légitársaságok a FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM és a Wizz Air Malta – ismerteti az Agerpres. Világszerte több légitársaság is felfüggesztette közel-keleti járatait, miután szombaton Izrael és az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra. Teherán izraeli, illetve amerikai célpontok elleni rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt. Hirdetés A közlekedési minisztérium korábban azt javasolta az Izraelbe vagy a konfliktus által közvetlenül érintett térségbe utazást tervező román állampolgároknak, hogy

halasszák el vagy ütemezzék át későbbi időpontra utazásukat.

Mintegy 300 román állampolgár megy Izraelből Egyiptomba Mintegy 300 román állampolgár távozik Izraelből Egyiptomba, ahol a kairói román nagykövetség munkatársai veszik át őket – jelentette be vasárnap esti sajtótájékoztatóján a külügyminisztérium szóvivője. Andrei Țărnea elmondta, hogy ez az első szervezett csoportos távozás a közel-keleti konfliktuszónából. Pontosította:

az Izraelt elhagyó román állampolgárok egyelőre nem térnek haza, csupán biztonságosabb térségbe jutnak.

A szóvivő közlése szerint jelenleg Izraelben 624, Katarban 159, Jordániában 99, Ománban mintegy 90, Ramallahban 46, Szaúd-Arábiában 25, Kuvaitban nyolc, Iránban pedig kilenc román állampolgárt tartanak nyilván. Az Egyesült Arab Emírségekben több száz román lehet, a pontos adatokat még egyeztetik. Szíriából nem érkezett hazaszállítási kérelem, Libanonból egyelőre csak tájékoztatáskérések futottak be – részletezte Țărnea. Hozzátette: bár egyes szárazföldi határátkelők nyitva vannak,

a térségben légicsapások zajlanak, ami jelentősen megnehezíti a román állampolgárok kimenekítését.