Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.
Az érintett légitársaságok a FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM és a Wizz Air Malta – ismerteti az Agerpres.
Világszerte több légitársaság is felfüggesztette közel-keleti járatait, miután szombaton Izrael és az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra. Teherán izraeli, illetve amerikai célpontok elleni rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt.
A közlekedési minisztérium korábban azt javasolta az Izraelbe vagy a konfliktus által közvetlenül érintett térségbe utazást tervező román állampolgároknak, hogy
Mintegy 300 román állampolgár távozik Izraelből Egyiptomba, ahol a kairói román nagykövetség munkatársai veszik át őket – jelentette be vasárnap esti sajtótájékoztatóján a külügyminisztérium szóvivője.
Andrei Țărnea elmondta, hogy ez az első szervezett csoportos távozás a közel-keleti konfliktuszónából. Pontosította:
A szóvivő közlése szerint jelenleg Izraelben 624, Katarban 159, Jordániában 99, Ománban mintegy 90, Ramallahban 46, Szaúd-Arábiában 25, Kuvaitban nyolc, Iránban pedig kilenc román állampolgárt tartanak nyilván. Az Egyesült Arab Emírségekben több száz román lehet, a pontos adatokat még egyeztetik. Szíriából nem érkezett hazaszállítási kérelem, Libanonból egyelőre csak tájékoztatáskérések futottak be – részletezte Țărnea.
Hozzátette: bár egyes szárazföldi határátkelők nyitva vannak,
Románia az uniós konzuli együttműködési mechanizmus keretében is egyeztet partnereivel, és több forgatókönyvet vizsgál a szárazföldi vagy tengeri evakuálásra, ugyanakkor továbbra is a diplomáciai megoldások és a légi közlekedés mielőbbi újraindításában bízik.
A külügyi szóvivő ismét arra kérte a térségben tartózkodó román állampolgárokat, hogy adják meg elérhetőségeiket a konzuli képviseleteknek, mert ezek az adatok kulcsfontosságúak az esetleges szervezett kimenekítések során.
