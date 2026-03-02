Visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot kínál az egyik nagy áramszolgáltató, mégis tartunk a váltástól

Felfordítva. Mit fog jelenteni a piacon az új ajánlat? Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Bő fél éve annak, hogy megszüntették a villamos energia árplafonját Romániában, azóta pedig a legtöbb fogyasztónál – pláne aki maradt a korábbi szolgáltatójánál – jóformán megduplázódott a villanyszámla értéke. Ami a telet tekintve, jókora kiadás. Ilyen szempontból jól időzítette visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatát az egyik nagy szolgáltató, de kérdés, hogy merünk-e váltani. Van, aki már megtette.
Jelentősen megnőtt a villamos energia ára a fogyasztók számára 2025. július elsejétől, amikor megszűnt a kormány által alkalmazott árplafon. Az akkori piaci ajánlatok szerint az áramszolgáltatók többsége mintegy kétszeres díjszabást alkalmazott, sokan mégis a régi szolgáltatójuknál maradtak. Ezt az
az egyik nagy áramszolgáltató március elsején induló kampányával, amelynek keretében előnyös áron kínálja villamosenergia-csomagjait mind az üzleti, mind pedig a háztartási fogyasztóknak.
Utóbbiak, ha március folyamán online szerződnek, 0,40 lej/kWh-s fix árat kapnak az első három hónapra, majd 0,45 lej/kWh-t a következő kilencre, ugyanis a kontraktus egy éve szól. Ez valamivel kedvezőbb az ugyanennél a szolgáltatónál korábban elérhető 0,453 lei/kWh-s ajánlatnál.
A feltüntetett árak alapdíjak, ezekre még rájönnek többek között a szállítási és elosztási díjak, a zöld bizonyítványok, valamint az áfa és jövedéki adó, így jutunk el egy lej fölé, ami például a 0,453 lei/kWh-nál 1,16 lejt jelent. Ez tűnik ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) ár-összehasonlító platformján közzétett számokból is, ahol február végén az alábbi képen bemutatott tíz ajánlat volt a legjobb.
Elektromosenergia-szolgáltatások ár-összehasonlító ajánlata 2026. február 27-én
Fotó: Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE)
Szembetűnő a különbség az első és a tizedik között, ám itt kell megjegyeznünk, hogy ezek mostani ajánlatok, sok fogyasztó, aki maradt korábbi szolgáltatójánál, és automatikusan futtatta tovább a szerződését az árplafon eltörlése után, akár 1,5 lej/kWh körül fizet. Konkrét példával élve, egy havi 130 kWh-ás fogyasztásnál a számla értéke 195 lej lehet, de akár 150 lej is. Ez
Nos, a számok nyelvén ilyen egyszerű, de nem a számok, hanem az emberek szerződnek, megannyi kétellyel. Éppen erre világított rá nemrég az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, akinek az elemzését az Agerpres hírügynökség szemlézte. Dumitru Chisăliță szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának. Különösen azok spórolhattak volna jelentősen, akik januárban elektromos fűtést használtak, de – tette hozzá az elnök – a hideg idő hátralévő részében még mindig érdemes váltani.
A szakértő szerint a magas számlák oka nem az energiakínálat hiánya, hanem az, hogy a fogyasztók félnek a váltástól. Ezt azzal magyarázta, hogy az állam hibájából az embereket 2025 nyarán felkészületlenül érte az energiapiac „brutális” liberalizálása, ami rövid idő alatt több mint 60 százalékos áremelkedést hozott, és megingatta a lakosság bizalmát a szolgáltatókban.
Csak szolgáltatót váltunk, hálózatműködtetőt nem
Fotó: Kozán István
Noha ma már lényegesen olcsóbb ajánlatok is vannak, sokan továbbra is a megszokott, „biztonságosnak” tartott nagy cégeknél maradnak – magyarázta. Chisăliță szerint a fogyasztók egy kisebb, kevésbé ismert áramszolgáltató 35 százalékkal olcsóbb ajánlatát inkább gyanúsnak tartják, nem megtakarítási lehetőségnek. És éppen ezt az aggályt igyekszik eloszlatni tavaszi kampányával egy nagy áramszolgáltató, érdekes helyzetet teremtve, különösen a piacot figyelők számára.
Sokaknál, főként az idősebb korosztály körében a személyes kapcsolat elengedhetetlen a bizalom kialakítása szempontjából, így nehezen fogadnak el egy netes ajánlatot. A negyvenes évei elején járó, székelyudvarhelyi olvasónk viszont kifejezetten előnyösnek tartotta, hogy különösebb utánajárás nélkül, interneten, otthonról szerződhet olcsóbb ajánlatra. Elmondása szerint az egyre nagyobb értékű számlák után, tavaly novemberben szakított korábbi szolgáltatójával egy kedvezőbb ajánlatot kínáló szolgáltatóért, és eddig elégedett.
Végigmentem az oldalon lépésről lépésre, aztán kb. hét nap után az előző szolgáltató online ügyfélablakán már el is tűntem mint fogyasztói pont” – magyarázta lapunknak, hozzátéve, hogy az ügyfélablak ettől függetlenül aktív maradt, ugyanis a váltást megelőző töredékszámlákat még ki kellett egyenlítenie. Az új szolgáltatótól hozzávetőleg öt hét után érkeztek meg a számlák. Ő a kollégája tanácsára váltott, figyelembe véve, hogy csak az áramszolgáltató változik, az elektromos hálózat üzemeltetője ugyanaz marad.
