Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot kínál az egyik nagy áramszolgáltató, mégis tartunk a váltástól

Felfordítva. Mit fog jelenteni a piacon az új ajánlat? Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Felfordítva. Mit fog jelenteni a piacon az új ajánlat? Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bő fél éve annak, hogy megszüntették a villamos energia árplafonját Romániában, azóta pedig a legtöbb fogyasztónál – pláne aki maradt a korábbi szolgáltatójánál – jóformán megduplázódott a villanyszámla értéke. Ami a telet tekintve, jókora kiadás. Ilyen szempontból jól időzítette visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatát az egyik nagy szolgáltató, de kérdés, hogy merünk-e váltani. Van, aki már megtette.

Bálint István

2026. március 02., 07:582026. március 02., 07:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentősen megnőtt a villamos energia ára a fogyasztók számára 2025. július elsejétől, amikor megszűnt a kormány által alkalmazott árplafon. Az akkori piaci ajánlatok szerint az áramszolgáltatók többsége mintegy kétszeres díjszabást alkalmazott, sokan mégis a régi szolgáltatójuknál maradtak. Ezt az

állóvizet igyekszik felkavarni

az egyik nagy áramszolgáltató március elsején induló kampányával, amelynek keretében előnyös áron kínálja villamosenergia-csomagjait mind az üzleti, mind pedig a háztartási fogyasztóknak.

Hirdetés

Utóbbiak, ha március folyamán online szerződnek, 0,40 lej/kWh-s fix árat kapnak az első három hónapra, majd 0,45 lej/kWh-t a következő kilencre, ugyanis a kontraktus egy éve szól. Ez valamivel kedvezőbb az ugyanennél a szolgáltatónál korábban elérhető 0,453 lei/kWh-s ajánlatnál.

Végül mennyi az annyi?

A feltüntetett árak alapdíjak, ezekre még rájönnek többek között a szállítási és elosztási díjak, a zöld bizonyítványok, valamint az áfa és jövedéki adó, így jutunk el egy lej fölé, ami például a 0,453 lei/kWh-nál 1,16 lejt jelent. Ez tűnik ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) ár-összehasonlító platformján közzétett számokból is, ahol február végén az alábbi képen bemutatott tíz ajánlat volt a legjobb.

Elektromosenergia-szolgáltatások ár-összehasonlító ajánlata 2026. február 27-én • Fotó: Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) Galéria

Elektromosenergia-szolgáltatások ár-összehasonlító ajánlata 2026. február 27-én

Fotó: Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE)

Szembetűnő a különbség az első és a tizedik között, ám itt kell megjegyeznünk, hogy ezek mostani ajánlatok, sok fogyasztó, aki maradt korábbi szolgáltatójánál, és automatikusan futtatta tovább a szerződését az árplafon eltörlése után, akár 1,5 lej/kWh körül fizet. Konkrét példával élve, egy havi 130 kWh-ás fogyasztásnál a számla értéke 195 lej lehet, de akár 150 lej is. Ez

durván évi 500 lej eltérés.

Nos, a számok nyelvén ilyen egyszerű, de nem a számok, hanem az emberek szerződnek, megannyi kétellyel. Éppen erre világított rá nemrég az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, akinek az elemzését az Agerpres hírügynökség szemlézte. Dumitru Chisăliță szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának. Különösen azok spórolhattak volna jelentősen, akik januárban elektromos fűtést használtak, de – tette hozzá az elnök – a hideg idő hátralévő részében még mindig érdemes váltani.

A szokás ára

A szakértő szerint a magas számlák oka nem az energiakínálat hiánya, hanem az, hogy a fogyasztók félnek a váltástól. Ezt azzal magyarázta, hogy az állam hibájából az embereket 2025 nyarán felkészületlenül érte az energiapiac „brutális” liberalizálása, ami rövid idő alatt több mint 60 százalékos áremelkedést hozott, és megingatta a lakosság bizalmát a szolgáltatókban.

Csak szolgáltatót váltunk, hálózatműködtetőt nem • Fotó: Kozán István Galéria

Csak szolgáltatót váltunk, hálózatműködtetőt nem

Fotó: Kozán István

Noha ma már lényegesen olcsóbb ajánlatok is vannak, sokan továbbra is a megszokott, „biztonságosnak” tartott nagy cégeknél maradnak – magyarázta. Chisăliță szerint a fogyasztók egy kisebb, kevésbé ismert áramszolgáltató 35 százalékkal olcsóbb ajánlatát inkább gyanúsnak tartják, nem megtakarítási lehetőségnek. És éppen ezt az aggályt igyekszik eloszlatni tavaszi kampányával egy nagy áramszolgáltató, érdekes helyzetet teremtve, különösen a piacot figyelők számára.

A kétszáz lej feletti villanyszámla verte ki a biztosítékot

Sokaknál, főként az idősebb korosztály körében a személyes kapcsolat elengedhetetlen a bizalom kialakítása szempontjából, így nehezen fogadnak el egy netes ajánlatot. A negyvenes évei elején járó, székelyudvarhelyi olvasónk viszont kifejezetten előnyösnek tartotta, hogy különösebb utánajárás nélkül, interneten, otthonról szerződhet olcsóbb ajánlatra. Elmondása szerint az egyre nagyobb értékű számlák után, tavaly novemberben szakított korábbi szolgáltatójával egy kedvezőbb ajánlatot kínáló szolgáltatóért, és eddig elégedett.

Idézet
Mindössze hét-tíz nap alatt lezajlott az egész.

Végigmentem az oldalon lépésről lépésre, aztán kb. hét nap után az előző szolgáltató online ügyfélablakán már el is tűntem mint fogyasztói pont” – magyarázta lapunknak, hozzátéve, hogy az ügyfélablak ettől függetlenül aktív maradt, ugyanis a váltást megelőző töredékszámlákat még ki kellett egyenlítenie. Az új szolgáltatótól hozzávetőleg öt hét után érkeztek meg a számlák. Ő a kollégája tanácsára váltott, figyelembe véve, hogy csak az áramszolgáltató változik, az elektromos hálózat üzemeltetője ugyanaz marad.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben

Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban

Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval

A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
2026. március 01., vasárnap

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus

Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
2026. március 01., vasárnap

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Színes pihenőhely a világok országútján

Málta egy hatalmas szabadtéri múzeumnak is beillik, várfalakkal övezett fővárosa mellett több helyszín a világörökség oltalmát élvezi. Bár nem bántuk meg a felkeresését, vegyes érzésekkel tértünk haza a világok országútjának színes pihenőhelyéről.

Színes pihenőhely a világok országútján
Színes pihenőhely a világok országútján
2026. március 01., vasárnap

Színes pihenőhely a világok országútján
2026. március 01., vasárnap

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy a román hatóságok elsődleges prioritása valamennyi román állampolgár biztonsága.

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
2026. március 01., vasárnap

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
2026. március 01., vasárnap

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget

Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
2026. március 01., vasárnap

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!