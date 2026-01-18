Rovatok
Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk

Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Képünk illusztráció

Fotó: Kristó Róbert

A Intelligens Energia Egyesület (AEI) szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának, mivel a piacon jelenleg 1 lej/kWh alatti ajánlatok is elérhetők.

Székelyhon

2026. január 18., 17:462026. január 18., 17:46

Vasárnap közzétett elemzésében az egyesület elnöke, Dumitru Chisăliță arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen azok spórolhattak volna jelentősen, akik januárban elektromos fűtést használnak, de hangsúlyozta: a tél hátralévő részében még mindig érdemes váltani.

A szakértő szerint a magas számlák oka nem az energiakínálat hiánya, hanem az, hogy a fogyasztók félnek a váltástól. Ezt azzal magyarázta, hogy

az állam hibájából az embereket 2025 nyarán felkészületlenül érte az energiapiac „brutális” liberalizálása, ami rövid idő alatt több mint 60 százalékos áremelkedést hozott, és megingatta a lakosság bizalmát a szolgáltatókban.

Bár ma már lényegesen olcsóbb ajánlatok is vannak, sokan továbbra is a megszokott, „biztonságosnak” tartott nagy cégeknél maradnak – magyarázta.

Chisăliță szerint a fogyasztók egy kisebb, kevésbé ismert áramszolgáltató 35 százalékkal olcsóbb ajánlatát inkább gyanúsnak tartják, nem megtakarítási lehetőségnek. Úgy gondolkodnak, hogy „ez biztosan csapda, később emelni fognak az áron, ezért inkább maradok a jelenlegi szolgáltatónál, még ha sokkal többet is fizetek” – idézi az Agerpres hírügynökség a szakértőt.

Az egyesület elnöke szerint a helyzetet nem újabb ársapkák bevezetésével, hanem a lakossági félelmek eloszlatásával lehetne kezelni. Javaslatai között szerepel

  • az állami garancia bevezetése a szolgáltatóváltás utáni esetleges drágulás kompenzálására,

  • illetve a szerződésminták egységesítése.

Elemzésében a szakértő úgy fogalmazott: Romániában nem energiaválság, hanem bizalmi válság van, ami miatt a fogyasztók önként fizetnek jóval többet az indokoltnál.

Belföld Társadalom
