Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk

A Intelligens Energia Egyesület (AEI) szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának, mivel a piacon jelenleg 1 lej/kWh alatti ajánlatok is elérhetők.

Székelyhon 2026. január 18., 17:462026. január 18., 17:46

Vasárnap közzétett elemzésében az egyesület elnöke, Dumitru Chisăliță arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen azok spórolhattak volna jelentősen, akik januárban elektromos fűtést használnak, de hangsúlyozta: a tél hátralévő részében még mindig érdemes váltani. A szakértő szerint a magas számlák oka nem az energiakínálat hiánya, hanem az, hogy a fogyasztók félnek a váltástól. Ezt azzal magyarázta, hogy

az állam hibájából az embereket 2025 nyarán felkészületlenül érte az energiapiac „brutális” liberalizálása, ami rövid idő alatt több mint 60 százalékos áremelkedést hozott, és megingatta a lakosság bizalmát a szolgáltatókban.