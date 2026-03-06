Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében

A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.

A Hargita megyei hegyi- és barlangimentő-szolgálat vezetője, Simon László az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a téli sportok kedvelői a hétvégén még több sípályán – például Hargitafürdőn, a Madarasi Hargitán, Maroshévízen, Gyergyócsomafalván vagy a Gyimesekben is – élvezhetik a havat, de

ha tovább nő a hőmérséklet, jövő héttől már csak a magasabban fekvő pályák lesznek alkalmasak a sízésre.

A hegyimentők felhívják a figyelmet arra is, hogy az enyhe idő hatására helyenként nedves a hó a pályákon, ami növeli a balesetek kockázatát. Simon László azt tanácsolja a hétvégén síelni készülőknek, hogy legyenek elővigyázatosak, és válasszanak a tudásszintjüknek megfelelő pályát.

A szakember azt is elmondta, hogy a megye túraútvonalai továbbra is járhatók,