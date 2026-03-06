Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében

Fotó: Olti Angyalka
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
A Hargita megyei hegyi- és barlangimentő-szolgálat vezetője, Simon László az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a téli sportok kedvelői a hétvégén még több sípályán – például Hargitafürdőn, a Madarasi Hargitán, Maroshévízen, Gyergyócsomafalván vagy a Gyimesekben is – élvezhetik a havat, de
A hegyimentők felhívják a figyelmet arra is, hogy az enyhe idő hatására helyenként nedves a hó a pályákon, ami növeli a balesetek kockázatát. Simon László azt tanácsolja a hétvégén síelni készülőknek, hogy legyenek elővigyázatosak, és válasszanak a tudásszintjüknek megfelelő pályát.
A szakember azt is elmondta, hogy a megye túraútvonalai továbbra is járhatók,
A sziklás szakaszokon a fagyás-olvadás ciklus kőomlást idézhet elő, ezért ezeken a területeken fokozott óvatosságra van szükség – hívták fel a figyelmet.
Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba.
A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
