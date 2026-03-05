Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv

Fotó: Orbán Orsolya
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
A miniszterelnök a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón beszélt erről, rámutatva, nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani az árcsökkentést, de a kormány megpróbál olyan intézkedéseket hozni, amelyek az év végén már éreztetni fogják hatásukat – számolt be az Agerpres.
Bolojan szerint többek között növelni kell a villamosenergia tárolási kapacitását, amely lehetővé teszi a csúcsidőszakokban nagyon magas ár csökkentését, és így
Ehhez sürgős beruházásokra van szükség az ágazatban, és az energiaügyi minisztérium egy sor egyszerűsítő eljárást készít elő ezek támogatására – mondta a kormányfő, aki szerint a hálózat bővítéséről és megerősítéséről, a termelési kapacitások növeléséről, összekapcsolódások kiépítéséről van szó. „Mert
– nyomatékosította Bolojan.
Az energiát előállító főbb állami vállalatok, például a NuclearElectrica és Hidroelectrica, hatékonyságának növelése is hozzájárul az árak csökkentéséhez – mutatott rá a kormányfő.
Az árak csökkenése érdekében támogatni kell ugyanakkor egy magas versenyképességet az energiapiacon – emelte még ki Bolojan.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
szóljon hozzá!