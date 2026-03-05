Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában

A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert kérdezhették a Sapientia EMTE hallgatói
Fotó: Borbély Fanni
A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
Kötetlen beszélgetés alakult ki az egyetemi hallgatók és Hankó Balázs, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere között a Kérdezd a minisztert! elnevezésű eseményen, amelyet csütörtökön tartottak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán. A találkozó-sorozatnak ez volt a 26. állomása, de az első, amelyet határon túl szerveztek meg. A moderátor szerepét Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora töltötte be.
Hankó Balázs bevezetésként olyan stratégiai célokat osztott meg a jelenlévőkkel, amelyekkel az erdélyi magyar felsőoktatási intézmény versenyképességének növelését szeretnék elérni 2030-ig. Mint magyarázta, jelenleg a 20 ezer magyar nyelvű diáknak a fele tanul magyar nyelvű felsőoktatási intézményekben, a másik fele román nyelvű szakokon képezi magát. Ezért
továbbá az egyetem versenyképességét is növelni szeretnék, hogy minél többen a Sapientiát válasszák a továbbtanulásra.
A beszélgetés során néhány konkrét elképzelésről is szót ejtettek, például
Csíkszeredában duális ápoló képzés indulhat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal együttműködésben, – ez régi álma a felsőoktatási intézménynek,
ugyanakkor járműgépész szakmérnöki és állatorvosi szakokat is indítanának – ezek esetében az oktatási helyszínről még nincs végleges döntés.
Továbbá infrastrukturális fejlesztések és új doktori iskolák elindítása is terítéken van, ugyanakkor a versenyképesség növelése érdekében szeretnék elérni, hogy minél több oktatónak legyen doktori minősítése, és hogy minél jobban bekapcsolódjanak a nemzetközi egyetemi hálózatba.
jelenleg ugyanis a száz egyetemből a 18. helyen helyezkedik el, majd a dobogóra kell kerülnie, aztán a legjobban kell lennie. Nekünk, magyaroknak a legjobb dukál” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, ebben a magyar kormány támogatja a Sapientiát.
A bevezetőt követően a diákok tehették fel kérdéseiket Hankó Balázsnak. Rákérdeztek arra, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia hasznosításáról az oktatásban, amelyre a miniszter azt válaszolta, hogy fontos megtanulni használni, de ne személyesítsük meg, és ne távolodjunk el a valóságtól.
Arról is érdeklődtek, hogy milyen beruházásokat terveznek, lehet-e szó Csíkszeredában is kampuszbővítésről. A tárcavezető válaszában úgy fogalmazott, hogy „ahol bárány van, ott legelő is kerül, és ahol legelő van, ott bárány is kerül”, azaz, ha van igény, lesz támogatás is.
