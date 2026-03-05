Rovatok
Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában

A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.

Barabás Hajnal

2026. március 05., 20:00

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert kérdezhették a Sapientia EMTE hallgatói • Fotó: Borbély Fanni

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert kérdezhették a Sapientia EMTE hallgatói

Fotó: Borbély Fanni

A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.

Barabás Hajnal

2026. március 05., 20:002026. március 05., 20:00

Kötetlen beszélgetés alakult ki az egyetemi hallgatók és Hankó Balázs, a magyar kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere között a Kérdezd a minisztert! elnevezésű eseményen, amelyet csütörtökön tartottak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán. A találkozó-sorozatnak ez volt a 26. állomása, de az első, amelyet határon túl szerveztek meg. A moderátor szerepét Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora töltötte be.

Nagyívű célok 2030-ig

Hankó Balázs bevezetésként olyan stratégiai célokat osztott meg a jelenlévőkkel, amelyekkel az erdélyi magyar felsőoktatási intézmény versenyképességének növelését szeretnék elérni 2030-ig. Mint magyarázta, jelenleg a 20 ezer magyar nyelvű diáknak a fele tanul magyar nyelvű felsőoktatási intézményekben, a másik fele román nyelvű szakokon képezi magát. Ezért

olyan képzéseket indítanának, amelyek eddig nem voltak elérhetőek magyar nyelven,

továbbá az egyetem versenyképességét is növelni szeretnék, hogy minél többen a Sapientiát válasszák a továbbtanulásra.

A beszélgetés során néhány konkrét elképzelésről is szót ejtettek, például

  • Csíkszeredában duális ápoló képzés indulhat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal együttműködésben, – ez régi álma a felsőoktatási intézménynek,

  • ugyanakkor járműgépész szakmérnöki és állatorvosi szakokat is indítanának – ezek esetében az oktatási helyszínről még nincs végleges döntés.

Továbbá infrastrukturális fejlesztések és új doktori iskolák elindítása is terítéken van, ugyanakkor a versenyképesség növelése érdekében szeretnék elérni, hogy minél több oktatónak legyen doktori minősítése, és hogy minél jobban bekapcsolódjanak a nemzetközi egyetemi hálózatba.

Idézet
A Sapientiának ahhoz, hogy előre tudjon lépni, be kell kerülnie a legjobb 10 egyetem közé országszinten,

jelenleg ugyanis a száz egyetemből a 18. helyen helyezkedik el, majd a dobogóra kell kerülnie, aztán a legjobban kell lennie. Nekünk, magyaroknak a legjobb dukál” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, ebben a magyar kormány támogatja a Sapientiát.

„Ahol bárány van, ott legelő is kerül”

A bevezetőt követően a diákok tehették fel kérdéseiket Hankó Balázsnak. Rákérdeztek arra, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia hasznosításáról az oktatásban, amelyre a miniszter azt válaszolta, hogy fontos megtanulni használni, de ne személyesítsük meg, és ne távolodjunk el a valóságtól.

Arról is érdeklődtek, hogy milyen beruházásokat terveznek, lehet-e szó Csíkszeredában is kampuszbővítésről. A tárcavezető válaszában úgy fogalmazott, hogy „ahol bárány van, ott legelő is kerül, és ahol legelő van, ott bárány is kerül”, azaz, ha van igény, lesz támogatás is.

Csíkszék Csíkszereda Oktatás
