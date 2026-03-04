Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bútorfestő workshop Csíkszeredában

• Fotó: Csalogány gyerekfoglalkoztató

Fotó: Csalogány gyerekfoglalkoztató

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.

Gergely Imre

2026. március 04., 17:562026. március 04., 17:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A március 6-án, pénteken 17.30-tól kezdődő foglalkozáson a résztvevők egy 10×15 centiméteres faládát festenek meg, amelyet a program végén haza is vihetnek. A szervezők szerint a stílus teljesen szabadon választható: készülhet hagyományos népi mintával díszített darab, modern, letisztult kompozíció vagy egyéni elképzelés alapján megálmodott alkotás is.

A workshop során bevezetést nyújtanak a bútorfestés alapjaiba, biztosítják az összes szükséges eszközt és alapanyagot, valamint minőségi festékekkel dolgoznak. A résztvevőket lépésről lépésre vezetik végig a folyamaton, így azok is bátran jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek festészeti tapasztalattal.

Hirdetés

A programot minden olyan felnőtt számára ajánlják, aki szeretne kikapcsolódni, feltöltődni és egy saját kezűleg készített tárggyal gazdagodni. Az ajánlott alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs. A helyszín a Csalogány Gyerekfoglalkoztató székhelye: Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 14. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges itt. További információk kaphatók a Csalogány Gyerekfoglalkoztató Messengerén vagy a 0755 630 652-es telefonszámon.

Csíkszék Magazin Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában

Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?

Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
2026. március 04., szerda

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
2026. március 04., szerda

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában

Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson

Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
2026. március 03., kedd

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
2026. március 03., kedd

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból

Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
2026. március 03., kedd

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
2026. március 03., kedd

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő

Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
2026. március 03., kedd

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást

Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
2026. március 02., hétfő

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
2026. február 27., péntek

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában

Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
2026. február 27., péntek

Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!