Bútorfestő workshop Csíkszeredában

Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.

A március 6-án, pénteken 17.30-tól kezdődő foglalkozáson a résztvevők egy 10×15 centiméteres faládát festenek meg, amelyet a program végén haza is vihetnek. A szervezők szerint a stílus teljesen szabadon választható: készülhet hagyományos népi mintával díszített darab, modern, letisztult kompozíció vagy egyéni elképzelés alapján megálmodott alkotás is.

A workshop során bevezetést nyújtanak a bútorfestés alapjaiba, biztosítják az összes szükséges eszközt és alapanyagot, valamint minőségi festékekkel dolgoznak. A résztvevőket lépésről lépésre vezetik végig a folyamaton, így azok is bátran jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek festészeti tapasztalattal.

A programot minden olyan felnőtt számára ajánlják, aki szeretne kikapcsolódni, feltöltődni és egy saját kezűleg készített tárggyal gazdagodni. Az ajánlott alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs. A helyszín a Csalogány Gyerekfoglalkoztató székhelye: Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 14. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges itt. További információk kaphatók a Csalogány Gyerekfoglalkoztató Messengerén vagy a 0755 630 652-es telefonszámon.