Bútorfestő workshop Csíkszeredában

Fotó: Csalogány gyerekfoglalkoztató
Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.
A március 6-án, pénteken 17.30-tól kezdődő foglalkozáson a résztvevők egy 10×15 centiméteres faládát festenek meg, amelyet a program végén haza is vihetnek. A szervezők szerint a stílus teljesen szabadon választható: készülhet hagyományos népi mintával díszített darab, modern, letisztult kompozíció vagy egyéni elképzelés alapján megálmodott alkotás is.
A workshop során bevezetést nyújtanak a bútorfestés alapjaiba, biztosítják az összes szükséges eszközt és alapanyagot, valamint minőségi festékekkel dolgoznak. A résztvevőket lépésről lépésre vezetik végig a folyamaton, így azok is bátran jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek festészeti tapasztalattal.
A programot minden olyan felnőtt számára ajánlják, aki szeretne kikapcsolódni, feltöltődni és egy saját kezűleg készített tárggyal gazdagodni. Az ajánlott alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs. A helyszín a Csalogány Gyerekfoglalkoztató székhelye: Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 14. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges itt. További információk kaphatók a Csalogány Gyerekfoglalkoztató Messengerén vagy a 0755 630 652-es telefonszámon.
A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.
Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.
Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.
Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.
Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.
Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.
Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.
Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.
A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.
Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
szóljon hozzá!