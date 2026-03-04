Rovatok
Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában

• Fotó: Csíkszereda Városháza

Fotó: Csíkszereda Városháza

Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.

Barabás Hajnal

2026. március 04., 08:302026. március 04., 08:30

A Facebook közösségi oldalon érdeklődtek a szülők, hogy mikor lesz használható a csíkszeredai központi parkban az új, „hangszeres” játszótér. A városháza szintén a közösségi oldalon kedden tisztázta: még építőtelep az övezet, azért van elkerítve.

„Hamarosan még színesebb és élménydúsabb lesz központi parkunk: a bővülő játszótéren sajátos hangszereket, mászóelemeket, valamint baba-mama hintákat helyeztünk ki. A munka viszont még nincs befejezve, ezért vannak elkerítve az új elemek” – írták.

• Fotó: Csíkszereda Városháza Galéria

Fotó: Csíkszereda Városháza

Hozzátették, még hátravan a fakorlátok felszerelése és a gumiszőnyegek lehelyezése. A munkát folytatják, amint az időjárás lehetővé teszi. „Kérjük a szülőket, hogy figyelmeztessék a gyermekeket:

Idézet
a balesetek elkerülése érdekében a munkálatok befejezéséig még ne használják az új eszközöket, és ne lépjenek be az elzárt területre”

– nyomatékosították.

• Fotó: Csíkszereda Városháza Galéria

Fotó: Csíkszereda Városháza

Csíkszék Csíkszereda
