Jogosítvány nélküli sofőr okozott balesetet Csíkszeredában

Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Anyagi kárral járó balesetről értesítették a rendőrséget Csíkszeredában csütörtök este. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy egy 24 éves fiatalember autójával egy szabályosan megálló furgonnak és egy pótkocsiból álló szerelvénynek ütközött.

Hirdetés

A közlemény szerint a fiatal sofőr nem rendelkezett semmilyen járműkategóriára érvényes jogosítvánnyal, ráadásul az alkoholszonda 0,29 mg/liter légalkoholszintet mért a leheletében. Az ügyben a rendőrök eljárást indítottak.