Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre

Jubileumi, tizedik alkalommal indul útnak a túrázás és a történelem iránt érdeklődők közössége március 8-án, vasárnap, hogy közösen hódítsák meg a Magyaros-tetőt.

Az emléktúra az elmúlt évek során hagyománnyá vált: nemcsak kihívást jelentő hegyi kirándulás, hanem tisztelgés is azon katonák előtt, akik az első világháború idején hősies harcban visszafoglalták az orosz csapatoktól az Úzvölgye térségében található, stratégiai jelentőségű magaslatot.

A magyar királyi miskolci 10. honvéd gyalogezred és a 39. honvéd hadosztály többi egységének katonái Karl Litzmann tábornok terve alapján vívták meg a sikeres hadműveletet, amelynek emléke előtt a résztvevők idén is főhajtással tisztelegnek – olvasható a csíkszeredai városháza Facebook-oldalán.

A program szerint idén az indulás a Sapientia EMTE mögötti parkolóból 7 óra 15 perckor lesz.

Az emléktúrához bárki csatlakozhat, részvételi szándékot a varoshaza@szereda.ro e-mail-címen lehet jelezni március 5-én, csütörtökön 12 óráig, pontosítva azt is, hogy igényelnek-e szállítást. A részletes tudnivalókat a végleges létszám ismeretében közlik a regisztrált résztvevőknek.