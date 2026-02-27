Történelmi emléktúra a Magyarós-tetőre

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Jubileumi, tizedik alkalommal indul útnak a túrázás és a történelem iránt érdeklődők közössége március 8-án, vasárnap, hogy közösen hódítsák meg a Magyaros-tetőt.
Az emléktúra az elmúlt évek során hagyománnyá vált: nemcsak kihívást jelentő hegyi kirándulás, hanem tisztelgés is azon katonák előtt, akik az első világháború idején hősies harcban visszafoglalták az orosz csapatoktól az Úzvölgye térségében található, stratégiai jelentőségű magaslatot.
A magyar királyi miskolci 10. honvéd gyalogezred és a 39. honvéd hadosztály többi egységének katonái Karl Litzmann tábornok terve alapján vívták meg a sikeres hadműveletet, amelynek emléke előtt a résztvevők idén is főhajtással tisztelegnek – olvasható a csíkszeredai városháza Facebook-oldalán.
A program szerint idén az indulás a Sapientia EMTE mögötti parkolóból 7 óra 15 perckor lesz.
Az emléktúrához bárki csatlakozhat, részvételi szándékot a varoshaza@szereda.ro e-mail-címen lehet jelezni március 5-én, csütörtökön 12 óráig, pontosítva azt is, hogy igényelnek-e szállítást. A részletes tudnivalókat a végleges létszám ismeretében közlik a regisztrált résztvevőknek.
Február 28-tól a végleges, módosított menetrendre vált a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet a lakosság kérései, visszajelzései felhasználásával állítottak össze. Közben az utasszám a korábbinak csaknem a háromszorosára nőtt.
Az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a csíkszeredai megyeháza felújítása, miközben a kivitelezőnek alig néhány hónapja maradt a befejezésre. Hargita Megye Tanácsa több más projekt költségvetését is módosítani kényszerült.
Gyerekbarát kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában. A hely szociális vállalkozásként működik, hiszen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak ott, ugyanakkor a profit kilencven százalékát szociális jellegű programokra fordítják vissza.
Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.
Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.
Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.
Az önkormányzat és a szolgáltató egyeztetései alapján dől majd el, hogy milyen változások várhatók Csíkszeredában a hulladékgyűjtést és szállítást illetően, miután új céghez kerül a szolgáltatás. Leginkább a tömbházlakókat érintheti a változás.
Tűz ütött ki egy pékségben Gyimesfelsőlokon keddre virradóra, a lángok eloltásban több tűzoltóegység is részt vett – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Nem bízták a véletlenre az egészségügyi dolgozók és páciensek védelmét, évekkel ezelőtt ugyanis bevezették a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi részlegén az őrző-védő szolgálat 24 órás jelenlétét.
Személyes párbeszédre hívja Korodi Attila polgármester a csíkzsögödieket február 24-én, kedden.
