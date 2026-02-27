Rovatok
Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt

• Fotó: Pál Árpád

Fotó: Pál Árpád

Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Székelyhon

2026. február 27., 10:152026. február 27., 10:15

Bejegyzésében az államfő közölte, hogy a társadalom régóta várt méltányosabb nyugdíjszámításra az igazságszolgáltatásban.

Idézet
A polgárok állam iránti bizalma akkor erősödik meg, amikor a régóta várt reformok ténylegesen megvalósulnak”

– írta Nicușor Dan.

Az elnök ugyanakkor biztosította a bírákat és ügyészeket arról, hogy munkájukat és az állam működésében betöltött szerepüket tisztelet és elismerés övezi. Hozzátette, hogy támogatni fogja azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkafeltételeik javítása érdekében szükségesnek tartanak.

Az alkotmánybíróság csütörtökön tette közzé február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a Bolojan-kormány igazságügyi nyugdíjreformját.

korábban írtuk

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Belföld
