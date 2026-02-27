Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt

Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Bejegyzésében az államfő közölte, hogy a társadalom régóta várt méltányosabb nyugdíjszámításra az igazságszolgáltatásban.

A polgárok állam iránti bizalma akkor erősödik meg, amikor a régóta várt reformok ténylegesen megvalósulnak”

– írta Nicușor Dan.

Az elnök ugyanakkor biztosította a bírákat és ügyészeket arról, hogy munkájukat és az állam működésében betöltött szerepüket tisztelet és elismerés övezi. Hozzátette, hogy támogatni fogja azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkafeltételeik javítása érdekében szükségesnek tartanak.

Az alkotmánybíróság csütörtökön tette közzé február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a Bolojan-kormány igazságügyi nyugdíjreformját.