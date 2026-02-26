Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

A csütörtök esti közlemény szerint a légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően a katonai parancsnokság délután fél 5 körül két F16-os vadászgépet küldött a térségbe a fetești-i légitámaszpontról, miután

a hadsereg radarjai egy drónt észleltek Tulcea megye északi részének közelében. A lakosságot Ro-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A védelmi minisztérium szerint a drón nem hatolt be a román légtérbe, a riasztást 17 óra 30 perc körül lefújták.

Ezt követően, 18 órakor egy újabb drónt észleltek a radarok, és a katonai parancsnokság a térségbe küldte a német és a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét a Mihail Kogălniceanu légitámaszpontról. A lakosságot ezesetben is Ro-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.