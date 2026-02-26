Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Román Védelmi Minisztérium/Facebook

Képünk illusztráció

Fotó: Román Védelmi Minisztérium/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. február 26., 20:592026. február 26., 20:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csütörtök esti közlemény szerint a légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően a katonai parancsnokság délután fél 5 körül két F16-os vadászgépet küldött a térségbe a fetești-i légitámaszpontról, miután

a hadsereg radarjai egy drónt észleltek Tulcea megye északi részének közelében. A lakosságot Ro-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A védelmi minisztérium szerint a drón nem hatolt be a román légtérbe, a riasztást 17 óra 30 perc körül lefújták.

Hirdetés

Ezt követően, 18 órakor egy újabb drónt észleltek a radarok, és a katonai parancsnokság a térségbe küldte a német és a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét a Mihail Kogălniceanu légitámaszpontról. A lakosságot ezesetben is Ro-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A minisztérium szerint a drón rövid időre behatolt a román légtérbe Tulcea megye északkeleti részében,

majd fél 7 körül Sulinától északra elhagyta a román légteret.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este

A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
2026. február 26., csütörtök

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését

A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
2026. február 26., csütörtök

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
2026. február 26., csütörtök

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen

Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
2026. február 26., csütörtök

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön közzétette február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
2026. február 26., csütörtök

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
2026. február 26., csütörtök

Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén

A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.

Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén
Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén
2026. február 26., csütörtök

Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén
2026. február 26., csütörtök

Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten

A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten
Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten
2026. február 26., csütörtök

Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!