Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. február 26., 21:19

2026. február 26., 21:222026. február 26., 21:22

A szeizmikus mozgás 106,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 35 kilométerre volt Focșani-tól, 70 kilométerre Buzăutól, 74 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 89 kilométerre Brassótól – ismerteti az Agerpres.

Ez az utóbbi egy év legerősebb földrengése. Az utóbbi 12 hónap legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták 2025. február 13-án, illetve Vrancea megyében 2025. május 11-én.

Belföld
