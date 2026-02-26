Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este

A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 106,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 35 kilométerre volt Focșani-tól, 70 kilométerre Buzăutól, 74 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 89 kilométerre Brassótól – ismerteti az Agerpres.

Ez az utóbbi egy év legerősebb földrengése. Az utóbbi 12 hónap legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták 2025. február 13-án, illetve Vrancea megyében 2025. május 11-én.