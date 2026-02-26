Fotó: Alexandru Nițescu
Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.
2026. február 26., 21:052026. február 26., 21:05
2026. február 26., 21:122026. február 26., 21:12
A törvény hatályba lépéséről kormány tájékoztatni fogja az Európai Bizottság a helyreállítási terv (PNRR) ezzel kapcsolatos mérföldkövének teljesítéséről, így Románia megkaphatja visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.
A kormányfő Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy
Felidézte, hogy a kormány időben benyújtotta a törvény tervezetét, amit megtámadtak az alkotmánybíróságon, és a testület többszöri halasztása miatt csúszott a jogszabály kihirdetése – számol be az Agerpres.
Bolojan szerint az Európai Bizottság értékelte Románia erőfeszítéseit ebben az ügyben, és reményét fejezte ki, hogy miután a kormány értesíti az EB-t a mérföldkő teljesítéséről és elküldi az igazoló dokumentumokat,
Az EB elnökével és szakértői csapatával folytatott mai megbeszélésem alapján optimista vagyok” – válaszolta Bolojan arra a kérdésre, hogy Románia valóban meg fogja-e kapni ezt a pénzt.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy az Európai Bizottság képviselőivel közösen megerősítette az idei évre kitűzött, megközelítőleg 6 százalékos költségvetési hiánycélt.
A kormányfő a brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta: az Európai Bizottság gazdasági biztosával egyeztetve megerősítették, hogy Románia a korábban bejelentett, mintegy 6 százalékos hiánycél elérésére törekszik, és tiszteletben tartja a költségvetési hiány csökkentésére tett vállalásait. Hozzátette:
az elmúlt napokban tapasztalt alacsonyabb kamatszintek azt mutatják, hogy
ezen az úton kell haladni,
fenn kell tartani az uniós források lehívását,
és végre kell hajtani a gazdaságélénkítő intézkedéseket.
Bolojan beszámolója szerint a brüsszeli megbeszéléseken az idei költségvetéssel kapcsolatos kihívásokról is szó esett. Hangsúlyozta, hogy 2026 „a beruházások csúcséve” lesz, elsősorban az uniós helyreállítási alap forrásainak köszönhetően, amelyeket augusztus végéig kell lehívni. Elmondta, hogy
Szerinte fenn kell tartani a jelentős beruházási kiadásokat annak érdekében, hogy a már elindított fejlesztések ne álljanak le, és a projekteket a vállalt határidőig be lehessen fejezni.
A miniszterelnök szerint idén a beruházásokra szánt költségvetési források meghaladják majd a GDP 7 százalékát, ebből 3,6-3,7 százalékot az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott projektek tesznek ki.
Brüsszeli látogatása során a miniszterelnök Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével, valamint Valdis Dombrovskisszal, az Európai Bizottság gazdasági biztosával is tárgyalt.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
lie Bolojan csütörtökön Sorin Grindeanu kijelentéseire reagálva közölte: zsúfolt programja miatt nem követte a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének nyilatkozatait, de
Brüsszeli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta, hogy számára elsődleges a politikai stabilitás, ami fontos szerepet játszik az ország megítélésében. Kiemelte, hogy a stabilitás elengedhetetlen az uniós források lehívásához, a fejlesztési programok végrehajtásához és a közigazgatási reformokhoz, emellett hozzájárul ahhoz is, hogy csökkenjenek a hiány finanszírozási költségei és erősödjön a befektetői bizalom.
– fogalmazott Bolojan.
Közölte, hogy hivatalba lépése óta megpróbálta tiszteletben tartani a polgárok és a koalíciós partnerek véleményét. „Az elmúlt hónapokban nem tettem mást, mint megvalósítottam a kormányprogramot. Ennyit tudok mondani ezekről a kijelentésekről” – tette hozzá, megjegyezve, hogy egy négy pártból álló koalíció irányítása nem egyszerű, és
A PSD bírálatára, miszerint „USR-barát és populista' miniszterelnök lenne, Bolojan úgy reagált: ebben az időszakban igyekezett 'felelős miniszterelnök' lenni. Hozzátette, számára mindig az ország érdeke az első, a pártpolitikai szempontok csak ezután következnek. Mint mondta, a választók ítélik majd meg, hogy a megállapodások betartása és a nehéz döntések felvállalása helyes irány volt-e.
Bolojan nyilatkozatának előzménye, hogy Sorin Grindeanu a G4Mediának szerdán adott interjúban bejelentette, hogy a PSD két kérdéssel bővíti a párt kormányzati szerepvállalásáról tervezett konzultációt:
továbbra is támogatják-e, hogy Bolojant vezesse a kormányt,
illetve folytatják-e az együttműködést a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) a koalícióban.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön erre úgy reagált, hogy a PSD elnökének kijelentései az instabilitás érzetét keltik, és felszólították Grindeanut: döntse el, hogy kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.
A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.
Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.
Az alkotmánybíróság csütörtökön közzétette február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
1 hozzászólás