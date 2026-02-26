Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.

Székelyhon 2026. február 26., 21:052026. február 26., 21:05 2026. február 26., 21:122026. február 26., 21:12

A törvény hatályba lépéséről kormány tájékoztatni fogja az Európai Bizottság a helyreállítási terv (PNRR) ezzel kapcsolatos mérföldkövének teljesítéséről, így Románia megkaphatja visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét. A kormányfő Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy

ezt a mérföldkövet tavaly november végéig kellett volna teljesíteni.

Felidézte, hogy a kormány időben benyújtotta a törvény tervezetét, amit megtámadtak az alkotmánybíróságon, és a testület többszöri halasztása miatt csúszott a jogszabály kihirdetése – számol be az Agerpres. Hirdetés Bolojan szerint az Európai Bizottság értékelte Románia erőfeszítéseit ebben az ügyben, és reményét fejezte ki, hogy miután a kormány értesíti az EB-t a mérföldkő teljesítéséről és elküldi az igazoló dokumentumokat,

Románia meg fogja kapni a visszatartott pénz nagy részét.

Az EB elnökével és szakértői csapatával folytatott mai megbeszélésem alapján optimista vagyok” – válaszolta Bolojan arra a kérdésre, hogy Románia valóban meg fogja-e kapni ezt a pénzt. Megerősítették a 6 százalék körüli költségvetési hiánycélt Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy az Európai Bizottság képviselőivel közösen megerősítette az idei évre kitűzött, megközelítőleg 6 százalékos költségvetési hiánycélt. A kormányfő a brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta: az Európai Bizottság gazdasági biztosával egyeztetve megerősítették, hogy Románia a korábban bejelentett, mintegy 6 százalékos hiánycél elérésére törekszik, és tiszteletben tartja a költségvetési hiány csökkentésére tett vállalásait. Hozzátette: az elmúlt napokban tapasztalt alacsonyabb kamatszintek azt mutatják, hogy ezen az úton kell haladni,

fenn kell tartani az uniós források lehívását,

és végre kell hajtani a gazdaságélénkítő intézkedéseket. Bolojan beszámolója szerint a brüsszeli megbeszéléseken az idei költségvetéssel kapcsolatos kihívásokról is szó esett. Hangsúlyozta, hogy 2026 „a beruházások csúcséve” lesz, elsősorban az uniós helyreállítási alap forrásainak köszönhetően, amelyeket augusztus végéig kell lehívni. Elmondta, hogy

mintegy 10 milliárd euróról van szó, ennek közel fele vissza nem térítendő támogatás, a másik része hitel.

Szerinte fenn kell tartani a jelentős beruházási kiadásokat annak érdekében, hogy a már elindított fejlesztések ne álljanak le, és a projekteket a vállalt határidőig be lehessen fejezni. A miniszterelnök szerint idén a beruházásokra szánt költségvetési források meghaladják majd a GDP 7 százalékát, ebből 3,6-3,7 százalékot az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott projektek tesznek ki. Brüsszeli látogatása során a miniszterelnök Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével, valamint Valdis Dombrovskisszal, az Európai Bizottság gazdasági biztosával is tárgyalt. korábban írtuk Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették. Grindeanu nyilatkozatairól: a pártoknak joguk van belső konzultációt tartani lie Bolojan csütörtökön Sorin Grindeanu kijelentéseire reagálva közölte: zsúfolt programja miatt nem követte a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének nyilatkozatait, de

a pártoknak joguk van belső konzultációkat tartani, kormányfőként pedig az a felelőssége, hogy „azt tegye, ami Románia számára szükséges”.

Brüsszeli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta, hogy számára elsődleges a politikai stabilitás, ami fontos szerepet játszik az ország megítélésében. Kiemelte, hogy a stabilitás elengedhetetlen az uniós források lehívásához, a fejlesztési programok végrehajtásához és a közigazgatási reformokhoz, emellett hozzájárul ahhoz is, hogy csökkenjenek a hiány finanszírozási költségei és erősödjön a befektetői bizalom.

Miniszterelnökként arra törekedtem, hogy stabilitási tényező legyek ebben a koalícióban”

– fogalmazott Bolojan. Közölte, hogy hivatalba lépése óta megpróbálta tiszteletben tartani a polgárok és a koalíciós partnerek véleményét. „Az elmúlt hónapokban nem tettem mást, mint megvalósítottam a kormányprogramot. Ennyit tudok mondani ezekről a kijelentésekről” – tette hozzá, megjegyezve, hogy egy négy pártból álló koalíció irányítása nem egyszerű, és

a kormánypártok nyilvános kommunikációja gyakran eltér a koalíción belüli egyeztetéseken elhangzottaktól.