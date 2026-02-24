Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket

„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.

Folyamatosan pletykák terjengtek arról, hogy robbantások történtek a parajdi sóbánya födémjénél (a felszínen) tavaly májusban, még mielőtt a Korond-patak teljesen elárasztotta volna a mélyben lévő bányaszinteket. Ezekre eleinte nem volt konkrét bizonyíték, ám

nemrég videófelvételekhez jutottunk, amelyeken láthatók és hallhatók is a detonációk.

Mivel a felvételek akár a korábbi években is készülhettek, ezért az Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségéhez fordultunk, ők pedig

nem cáfolták a történteket, sőt, magyarázatot is fűztek hozzá.

Kérdéseinkre Constantin Dan Dobrea, a Salrom országos igazgatója által aláírt választ kaptunk. Vészhelyzet és kényszermegoldás Válaszlevelében az igazgató kitért arra, hogy már a bányakatasztrófát megelőzően voltak terveik a Korond-patak medrének szabályozására, amelyeket a vízügyi szakértők javaslatára másodpercenkénti 50 köbméteres maximális vízhozam alapján állítottak össze. Ennél magasabb vízhozam esetén csak két biztonságos megoldás volt elképzelhető: ha ideiglenes gátakat létesítenek a sószoros felett

vagy ha teljesen elterelik a patakot. Dobrea arról is beszámolt, hogy a 2023 és 2025 között is zajlottak beavatkozások a patak medrében, amelyek célja

a bánya felszíni részének védelme, illetve a föld alatti szintekre való vízbeszivárgás meggátolása volt.

A munkálatok jelentős része a bányaterületen kívül zajlott, vízügyi szakemberek irányításával.

Fotó: Pinti Attila

A robbantáshoz vezető lépések Rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső zúdult le Parajd környékén 2025. május 5-én délután – folytatta az igazgató. Az említett dátumtól május 9-ig közösen végzett beavatkozásokat a patakmederben a Salrom, a Hargita megyei katasztrófavédelem és az Országos Vízügyi Igazgatóság, hogy növeljék a Korond patak vízelvezető képességét. Ennek ellenére

folyamatosan romlott a meder, illetve a 2024-ben kiépített átvezető csatornák állapota, ahol süllyedések és alámosások jelentek meg.

A folyamatos esőzések miatt ráadásul lehetetlenné váltak a beavatkozások, illetve a zónában lévő talaj vízáteresztésének megszüntetése – áll a válaszlevélben. Ekkor a szakértőkkel egyeztetve döntés született arról, hogy

egy független, másodpercenkénti 9 köbméteres vízhozamnak megfelelő csatornát kell kialakítani, hogy segítsék a nagy mennyiségű víz levonulását.

El kis kezdték az ásásokat csákányokkal, ám 0,5–2 méteres mélységben kemény sórétegbe ütköztek. Ezt követően már nagyon lassan haladtak a munkálatok. Hirdetés Időközben nagyon rossz állapotba került a patakmeder, illetve a 2024-ben épült csatorna, ráadásul az időjárás-előrejelzések sem voltak kedvezők, így létfontosságúvá vált az új csatorna kialakítása a környék biztonsága érdekében. A robbantás és annak hatásai Az igazgató kifejtette: a helyzet súlyosságát mérlegelve a Salrom felkeresett egy szakcéget,

azzal bízva meg őket, hogy úgynevezett lazító robbantásokat végezzenek az új vízelvezető csatorna mielőbbi megvalósulása érdekében.

Ezek a robbantások 2025. május 11-én történtek meg. Az igazgató ugyanakkor hangsúlyozta, nagyon kis mennyiségű robbanószerrel dolgoztak, amelyet szigorú számítások alapján használtak fel.

A detonáció célja kizárólag a munkatelep fellazítása volt, a robbanás során keltett rezgések gyakorlatilag elhanyagolhatók”

– nyomatékosított.

Fotó: Pinti Attila

Leszögezte, hogy az új vízelvezető csatorna kialakítása érdekében végzett munkálatok nem változtatták meg a bányába szivárgó víz mennyiségét. Rámutatott, hogy a robbantások előtti hat napban, azaz 2025. május 5–11. között már feltelt vízzel a sóbánya két alsó szintje (tengerszint felett 168 és 188 méteren). A detonációk után pedig újabb tíz nap telt el (május 11–21.), amire ismét két szintet (tengerszint felett 208, 228 méteren) elárasztott a víz. Az ezt követő hat napban (május 27-ig) ugyanakkor már csak néhány métert nőtt a vízszint a mélyben. Az adatokból azt a következtetést vonta le, hogy

a robbantásokat követően egyáltalán nem nőtt a vízbeszivárgás mértéke a bányában.

És akkor feltelt a bánya... Az eseményeket folytatva az igazgató közölte, 2025. május 11-e és 15-e között sikerült részlegesen helyreállítani két vízátvezető csatornát, ugyanakkor szigetelő fóliát helyeztek el a fő meder alsó szakaszán. Ezek a csatornák másodpercenként 35-40 köbméternyi vízmennyiséget vezettek át.

A katasztrófa május 27-én következett be, amikor a Sószorosban átfolyó vízmennyiség másodpercenként több mint 65 köbméterre nőtt, amire az elmúlt 35 évben nem volt példa.

Ekkor beszakadt a meder szigeteléséhez használt védőfólia és kisvártatva a patak teljesen elárasztotta a sóbányát.

Fotó: Pinti Attila

A jövőbeli tervek Ezt követően egy egyedinek számító módszerrel csőrendszerbe terelték a Korond patakot, amelynek befogadóképessége másodpercenként legtöbb 15 köbméter. Ennek hivatalos átvétele jelenleg is folyamatban van. Többször elhangzott, hogy

a biztonság érdekében szükség van egy, a túlfolyást elvezető betonozott meder kialakítására is, ugyanakkor többlépcsős árvízvédelmi rendszert kell kiépíteni.

Utóbbi tervei már elkészültek, ezeket pénteken fogják bemutatni Parajdon. Constantin Dan Dobrea végezetül a Székelyhonnak küldött válaszlevelében megjegyezte, hogy

az eddig elvégzett beavatkozásaik semmit sem fognak érni, amennyiben nem folytatódnak a mederszabályozások, azaz vagy az említett árvízvédelmi rendszer kiépítése, vagy a patak teljes elterelése a Sószorosból.