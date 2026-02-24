Rovatok
Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket

A lazító robbantásokkal egy vízelvezető csatornát próbáltak kialakítani

Fotó: Pinti Attila

„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 24., 18:482026. február 24., 18:48

2026. február 24., 19:372026. február 24., 19:37

Folyamatosan pletykák terjengtek arról, hogy robbantások történtek a parajdi sóbánya födémjénél (a felszínen) tavaly májusban, még mielőtt a Korond-patak teljesen elárasztotta volna a mélyben lévő bányaszinteket. Ezekre eleinte nem volt konkrét bizonyíték, ám

nemrég videófelvételekhez jutottunk, amelyeken láthatók és hallhatók is a detonációk.

Mivel a felvételek akár a korábbi években is készülhettek, ezért az Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségéhez fordultunk, ők pedig

nem cáfolták a történteket, sőt, magyarázatot is fűztek hozzá.

Kérdéseinkre Constantin Dan Dobrea, a Salrom országos igazgatója által aláírt választ kaptunk.

korábban írtuk

Milliárdos veszteségek és súlyos mulasztások – a vízügy káosza is hozzájárult a parajdi bányakatasztrófához
A román vízügyi igazgatóság több százmillió euró uniós forrást veszített el hibás döntések és a rossz vezetés miatt – a következmények Parajdon is érezhetők, ahol a bányakatasztrófa a vízügyi mulasztásokkal is összefüggésbe hozható.

Vészhelyzet és kényszermegoldás

Válaszlevelében az igazgató kitért arra, hogy már a bányakatasztrófát megelőzően voltak terveik a Korond-patak medrének szabályozására, amelyeket a vízügyi szakértők javaslatára másodpercenkénti 50 köbméteres maximális vízhozam alapján állítottak össze. Ennél magasabb vízhozam esetén csak két biztonságos megoldás volt elképzelhető:

  • ha ideiglenes gátakat létesítenek a sószoros felett

  • vagy ha teljesen elterelik a patakot.

Dobrea arról is beszámolt, hogy a 2023 és 2025 között is zajlottak beavatkozások a patak medrében, amelyek célja

a bánya felszíni részének védelme, illetve a föld alatti szintekre való vízbeszivárgás meggátolása volt.

A munkálatok jelentős része a bányaterületen kívül zajlott, vízügyi szakemberek irányításával.

Fotó: Pinti Attila

A robbantáshoz vezető lépések

Rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső zúdult le Parajd környékén 2025. május 5-én délután – folytatta az igazgató. Az említett dátumtól május 9-ig közösen végzett beavatkozásokat a patakmederben a Salrom, a Hargita megyei katasztrófavédelem és az Országos Vízügyi Igazgatóság, hogy növeljék a Korond patak vízelvezető képességét. Ennek ellenére

folyamatosan romlott a meder, illetve a 2024-ben kiépített átvezető csatornák állapota, ahol süllyedések és alámosások jelentek meg.

A folyamatos esőzések miatt ráadásul lehetetlenné váltak a beavatkozások, illetve a zónában lévő talaj vízáteresztésének megszüntetése – áll a válaszlevélben.

korábban írtuk

Lángra lobbanó gázok, elbontott gátak és át nem vett munka a beszakadt parajdi sóbányánál – videóval
Lángra lobbanó gázok, elbontott gátak és át nem vett munka a beszakadt parajdi sóbányánál – videóval

Nem csak az elterelt Korond-patak bűzlik a beszivárgó szennyeződésektől és a környékén felszínre törő gázoktól, de az is, hogy miért nem vették át a sóbányánál kiépített csőrendszert. Erről és a bánya jövőjéről érdeklődtünk Bukarestben és Parajdon.

Ekkor a szakértőkkel egyeztetve döntés született arról, hogy

egy független, másodpercenkénti 9 köbméteres vízhozamnak megfelelő csatornát kell kialakítani, hogy segítsék a nagy mennyiségű víz levonulását.

El kis kezdték az ásásokat csákányokkal, ám 0,5–2 méteres mélységben kemény sórétegbe ütköztek. Ezt követően már nagyon lassan haladtak a munkálatok.

Időközben nagyon rossz állapotba került a patakmeder, illetve a 2024-ben épült csatorna, ráadásul az időjárás-előrejelzések sem voltak kedvezők, így létfontosságúvá vált az új csatorna kialakítása a környék biztonsága érdekében.

A robbantás és annak hatásai

Az igazgató kifejtette: a helyzet súlyosságát mérlegelve a Salrom felkeresett egy szakcéget,

azzal bízva meg őket, hogy úgynevezett lazító robbantásokat végezzenek az új vízelvezető csatorna mielőbbi megvalósulása érdekében.

Ezek a robbantások 2025. május 11-én történtek meg. Az igazgató ugyanakkor hangsúlyozta, nagyon kis mennyiségű robbanószerrel dolgoztak, amelyet szigorú számítások alapján használtak fel.

Idézet
A detonáció célja kizárólag a munkatelep fellazítása volt, a robbanás során keltett rezgések gyakorlatilag elhanyagolhatók”

– nyomatékosított.

Fotó: Pinti Attila

Leszögezte, hogy az új vízelvezető csatorna kialakítása érdekében végzett munkálatok nem változtatták meg a bányába szivárgó víz mennyiségét. Rámutatott, hogy a robbantások előtti hat napban, azaz 2025. május 5–11. között már feltelt vízzel a sóbánya két alsó szintje (tengerszint felett 168 és 188 méteren). A detonációk után pedig újabb tíz nap telt el (május 11–21.), amire ismét két szintet (tengerszint felett 208, 228 méteren) elárasztott a víz. Az ezt követő hat napban (május 27-ig) ugyanakkor már csak néhány métert nőtt a vízszint a mélyben. Az adatokból azt a következtetést vonta le, hogy

a robbantásokat követően egyáltalán nem nőtt a vízbeszivárgás mértéke a bányában.

És akkor feltelt a bánya...

Az eseményeket folytatva az igazgató közölte, 2025. május 11-e és 15-e között sikerült részlegesen helyreállítani két vízátvezető csatornát, ugyanakkor szigetelő fóliát helyeztek el a fő meder alsó szakaszán. Ezek a csatornák másodpercenként 35-40 köbméternyi vízmennyiséget vezettek át.

A katasztrófa május 27-én következett be, amikor a Sószorosban átfolyó vízmennyiség másodpercenként több mint 65 köbméterre nőtt, amire az elmúlt 35 évben nem volt példa.

Ekkor beszakadt a meder szigeteléséhez használt védőfólia és kisvártatva a patak teljesen elárasztotta a sóbányát.

Fotó: Pinti Attila

A jövőbeli tervek

Ezt követően egy egyedinek számító módszerrel csőrendszerbe terelték a Korond patakot, amelynek befogadóképessége másodpercenként legtöbb 15 köbméter. Ennek hivatalos átvétele jelenleg is folyamatban van. Többször elhangzott, hogy

a biztonság érdekében szükség van egy, a túlfolyást elvezető betonozott meder kialakítására is, ugyanakkor többlépcsős árvízvédelmi rendszert kell kiépíteni.

Utóbbi tervei már elkészültek, ezeket pénteken fogják bemutatni Parajdon.

korábban írtuk

Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon
Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon

A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.

Constantin Dan Dobrea végezetül a Székelyhonnak küldött válaszlevelében megjegyezte, hogy

az eddig elvégzett beavatkozásaik semmit sem fognak érni, amennyiben nem folytatódnak a mederszabályozások, azaz vagy az említett árvízvédelmi rendszer kiépítése, vagy a patak teljes elterelése a Sószorosból.

Ez utóbbiak terveit a vízügyi igazgatóság készítteti.

Dobrea ismét nyomatékosította, hogy a Salrom, illetve annak parajdi kirendeltsége minden intézkedést megtett, ami az ő hatáskörébe tartozik.

korábban írtuk

Újabb terepszemle a parajdi sóbányánál, ezúttal már fenyegető környezetben
Újabb terepszemle a parajdi sóbányánál, ezúttal már fenyegető környezetben

Nem hisz abban, hogy megvalósul a Korond-patak végleges elterelése a parajdi sószorosnál, ám mindenképp szükség van egy lebetonozott mederre a kiépített csőrendszer mellett – állítja a kivitelező cég munkapontvezetője, Paul Bejan.

korábban írtuk

Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé
Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.

Udvarhelyszék Parajd
