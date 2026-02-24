Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant

A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.