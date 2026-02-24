Rovatok
Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.

Székelyhon

2026. február 24., 19:522026. február 24., 19:52

A rendkívüli ülés napirendjén szerepel egy-egy sürgősségirendelet-tervezet a gazdaság élénkítését, a termelő beruházások növelését és a versenyképesség erősítését célzó intézkedések bevezetéséről,

valamint egyes adó- és költségvetési szabályok módosításáról és kiegészítéséről.

A kormány emellett megvitatja az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének növelését célzó intézkedésekről szóló sürgősségirendelet-tervezetet is.

Belföld Politika
