Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának

Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.

Az elnök az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján azt írta az X közösségimédia-platformon:

Románia segíti Ukrajnát, hogy meg tudja védeni magát, és erős pozícióból tárgyalhasson a békéről.

„Ukrajna méltósággal és bátorsággal küzd, és harca valamennyiünk biztonságát szolgálja, amiért hálások vagyunk” – fogalmazott a bejegyzésben, amelyet az Agerpres szemlézett.

Nicușor Dan bejelentette, hogy a Cotroceni-palotát kedden az ukrán nemzeti színekkel világítják meg, tisztelegve a háború áldozatai előtt. Mint fogalmazott, Románia támogatja az igazságos és átfogó békét, valamint azokat a biztonsági garanciákat, amelyek megakadályoznak egy újabb orosz agressziót.

Az Ukrajna szövetségeseit tömörítő tettre készek koalíciója azt szorgalmazza, hogy