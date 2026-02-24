Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.

Székelyhon

2026. február 24., 20:212026. február 24., 20:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elnök az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján azt írta az X közösségimédia-platformon:

Románia segíti Ukrajnát, hogy meg tudja védeni magát, és erős pozícióból tárgyalhasson a békéről.

„Ukrajna méltósággal és bátorsággal küzd, és harca valamennyiünk biztonságát szolgálja, amiért hálások vagyunk” – fogalmazott a bejegyzésben, amelyet az Agerpres szemlézett.

Hirdetés

Nicușor Dan bejelentette, hogy a Cotroceni-palotát kedden az ukrán nemzeti színekkel világítják meg, tisztelegve a háború áldozatai előtt. Mint fogalmazott, Románia támogatja az igazságos és átfogó békét, valamint azokat a biztonsági garanciákat, amelyek megakadályoznak egy újabb orosz agressziót.

Az Ukrajna szövetségeseit tömörítő tettre készek koalíciója azt szorgalmazza, hogy

az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokba valamennyi érintett felet vonjanak be

– hangsúlyozta közös nyilatkozatában Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök, írja az EFE.

Keddi ülésükön a több mint 30 ország vezetői megerősítették elkötelezettségüket az ENSZ alapokmányával összhangban álló igazságos és tartós béke mellett, és leszögezték: az országhatárokat nem lehet erővel megváltoztatni.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd

A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant

A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség

Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket

„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!