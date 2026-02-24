Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.
2026. február 24., 19:112026. február 24., 19:11
A bejegyzés szerint ez a havi mennyiség a teljes 2025-ös évben feltárt illegális kitermelés mintegy 32 százaléka. A decemberben megállapított, körülbelül kétmillió lejes kár a tavalyi éves becsült kár 28 százalékának felel meg.
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter a bejegyzésben idézett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy
Hozzátette: növelik az ellenőrzések hatékonyságát megerősítését és támogatják az erdőállomány védelmét szolgáló intézkedéseket.
A minisztérium szerint az Országos Erdőőrség a következő időszakban összehangolja az informatikai faanyag-nyomonkövetési rendszerek adataihoz igazítja a terepen tartott ellenőrzéseit, és következetesen alkalmazni fogja a törvényben előírt szankciókat.
