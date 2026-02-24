Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség

Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.

A bejegyzés szerint ez a havi mennyiség a teljes 2025-ös évben feltárt illegális kitermelés mintegy 32 százaléka. A decemberben megállapított, körülbelül kétmillió lejes kár a tavalyi éves becsült kár 28 százalékának felel meg. Hirdetés Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter a bejegyzésben idézett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy

az illegális fakitermelés visszaszorítása következetes és dokumentált ellenőrzésekkel, valamint a károk pontos megállapításával érhető el.