Több mint 30 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt a háború kitörése óta

Sokan a Máramarosi-havasokon keresztül jöttek át Romániába, számos mentőakciót hajtottak végre a hegyimentők az itt eltévedtek megtalálására. Archív
Fotó: Facebook/Salvamont Maramureș
Több mint 10 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt 2025-ben, közülük körülbelül 5 ezer a Máramarosi-havasokon keresztül – számolt be keddi sajtótájékoztatóján a máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség vezetője.
Közlése szerint tavaly 4556 illegális határátlépést regisztráltak, amelyekben mintegy 10 250 ukrán állampolgár volt érintett:
Ez mérsékelt csökkenést jelent 2024-hez képest, amikor mintegy 13 ezer személyt tartóztattak fel a zöldhatáron.
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Florin Coman hangsúlyozta, hogy az illegális határátlépések többsége hegyvidéken vagy a Tisza folyón keresztül történik, ami életveszéllyel jár.
A felügyelőség parancsnoka beszámolt arról is, hogy a hatóságok 2025-ben hét büntetőeljárást indítottak migránscsempészet miatt Máramaros és Suceava megyében; a nyolc gyanúsított közül hatot előzetes letartóztatásba helyeztek.
Florin Coman kijelentette, hogy a határrendészeti felügyelőség idei prioritásai között szerepel az EU külső északi határának megerősítése és a gyors reagálási képesség növelése.
A Pest Vármegyei Főügyészség minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel.
Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.
Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén.
Romániának a Béketanács ülésén való jelenléte segít tisztázni az ország és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolat „valós” helyzetét – jelentette ki kedden Nicușor Dan államfő.
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.
A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban.
George Simiont és népes delegációját senki nem fogadta az Egyesült Államokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan államfő, aki szerint ez sokat elárul a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének külföldi megítéléséről.
Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizzair londoni járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.
Mintegy hárommilliárd maszkot semmisítettek meg Németországban, olyan védőeszközöket, amelyeket a koronavírus-világjárvány idején szereztek be, de nem használták fel és időközben lejártak – jelentette be a múlt héten a német kormány.
A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott.
szóljon hozzá!