Több mint 30 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt a háború kitörése óta

Sokan a Máramarosi-havasokon keresztül jöttek át Romániába, számos mentőakciót hajtottak végre a hegyimentők az itt eltévedtek megtalálására. Archív • Fotó: Facebook/Salvamont Maramureș

Sokan a Máramarosi-havasokon keresztül jöttek át Romániába, számos mentőakciót hajtottak végre a hegyimentők az itt eltévedtek megtalálására. Archív

Fotó: Facebook/Salvamont Maramureș

Több mint 10 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt 2025-ben, közülük körülbelül 5 ezer a Máramarosi-havasokon keresztül – számolt be keddi sajtótájékoztatóján a máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség vezetője.

Székelyhon

2026. február 24., 19:362026. február 24., 19:36

Közlése szerint tavaly 4556 illegális határátlépést regisztráltak, amelyekben mintegy 10 250 ukrán állampolgár volt érintett:

5402 személy a Máramaros megyei, 3800 a Suceava megyei és 1048 a Szatmár megyei határszakaszon jutott be Romániába.

Ez mérsékelt csökkenést jelent 2024-hez képest, amikor mintegy 13 ezer személyt tartóztattak fel a zöldhatáron.

A háború kezdete óta összesen 31 618 ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Florin Coman hangsúlyozta, hogy az illegális határátlépések többsége hegyvidéken vagy a Tisza folyón keresztül történik, ami életveszéllyel jár.

A háború kezdete óta 35 ukrán állampolgárt találtak holtan, és több mint 200 kutató-mentő akciót hajtottak végre, amelyek során 382 személyt mentettek meg.

A felügyelőség parancsnoka beszámolt arról is, hogy a hatóságok 2025-ben hét büntetőeljárást indítottak migránscsempészet miatt Máramaros és Suceava megyében; a nyolc gyanúsított közül hatot előzetes letartóztatásba helyeztek.

Florin Coman kijelentette, hogy a határrendészeti felügyelőség idei prioritásai között szerepel az EU külső északi határának megerősítése és a gyors reagálási képesség növelése.

