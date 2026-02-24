Több mint 30 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt a háború kitörése óta

Több mint 10 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt 2025-ben, közülük körülbelül 5 ezer a Máramarosi-havasokon keresztül – számolt be keddi sajtótájékoztatóján a máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség vezetője.

Közlése szerint tavaly 4556 illegális határátlépést regisztráltak, amelyekben mintegy 10 250 ukrán állampolgár volt érintett:

5402 személy a Máramaros megyei, 3800 a Suceava megyei és 1048 a Szatmár megyei határszakaszon jutott be Romániába.

Ez mérsékelt csökkenést jelent 2024-hez képest, amikor mintegy 13 ezer személyt tartóztattak fel a zöldhatáron.

A háború kezdete óta összesen 31 618 ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt

Florin Coman hangsúlyozta, hogy az illegális határátlépések többsége hegyvidéken vagy a Tisza folyón keresztül történik, ami életveszéllyel jár.

A háború kezdete óta 35 ukrán állampolgárt találtak holtan, és több mint 200 kutató-mentő akciót hajtottak végre, amelyek során 382 személyt mentettek meg.

A felügyelőség parancsnoka beszámolt arról is, hogy a hatóságok 2025-ben hét büntetőeljárást indítottak migránscsempészet miatt Máramaros és Suceava megyében; a nyolc gyanúsított közül hatot előzetes letartóztatásba helyeztek.

Hirdetés

Florin Coman kijelentette, hogy a határrendészeti felügyelőség idei prioritásai között szerepel az EU külső északi határának megerősítése és a gyors reagálási képesség növelése.