Mestertervet eszelt ki egy magyar apa a kábítószerkereskedők ellen, miután gyermeke válságos állapotba került a drogtól

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel.

Székelyhon

2026. február 23., 10:392026. február 23., 10:39

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a vádirat szerint a Ráckevén élő család 2023 nyarától közel egy éven keresztül több fajta kábítószert árult a környéken élő fogyasztóknak.

A pár idősebb gyermeke volt a fő értékesítő, akinek a szülei és a 18 évesnél fiatalabb testvére is közreműködtek a kábítószer beszerzésében, kimérésében, a vevőkkel történő egyeztetésben és kiszolgálásában. Többször is a fiatalkorú gyermeknek kellett otthonról elvinnie a testvére által eladott kábítószert, illetve több alkalommal neki kellett a hozzájuk illegális szerért érkező embereket kiszolgálnia.

A kábítószer kereskedelemből befolyt összeget a család közösen élte fel

– tették hozzá. A közlemény szerint 2023 decemberében az egyik vásárló, miután fogyasztott a kábítószerből, rosszul lett és válságos állapotban szállították be egy budapesti kórházba, ahol mesterséges altatásba helyezték.

Ezt követően a vásárló édesapja egy rokonát kérte meg, hogy menjen el a családhoz és

hangfelvétel készítése mellett vegyen kábítószert, hogy utána feljelentést tegyenek a rendőrségen.

A feljelentés megtétele után a rendőrség kutatást tartott a család ráckevei otthonában, ahol kábítószert találtak. A Pest Vármegyei Főügyészség a család tagjait minősített kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, és a szülőknek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelniük kell.

A párral és a nagyobb gyermekükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, valamint a szülők minden olyan foglalkozástól való eltiltásának kiszabását indítványozza a főügyészség, amelynek keretében 18 éven aluli személlyel kerülnének kapcsolatba. A fiatalkorú vádlottal szemben a főügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.

Bűnügy Rendőrség Magyarország
