Kápolnási Zsolt történész tart történelmi visszatekintőt

• Fotó: Orbán Balázs Akadémia

Fotó: Orbán Balázs Akadémia

Kápolnási Zsolt történész Székelyudvarhely és Budapest a millenniumi ünnepségek hevében (1896) címmel tart előadást február 26-án Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. február 23., 12:042026. február 23., 12:04

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Orbán Balázs Intézet által életre hívott Orbán Balázs Akadémia keretében szervezett előadást február 26-án, csütörtökön 18 órától tartják a Református Esperesi Hivatal konferenciatermében (Székelyudvarhely, Márton Áron tér 6., jobb épületszárny, I. emelet).

Az eseményre minden érdeklődőt várnak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
