„Harkályfurulyák” a Madarasi Hargita lábánál

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 15., 19:122026. február 15., 19:12

Érdekes fotókat közölt az elmúlt napokban a Zetelaki Erdőrendészeti Hivatal, amelyen több, harkályok által fúrt odú látható egy-egy lucfenyőn a Madarasi Hargita lábánál. Ezért is döntöttünk úgy, hogy felkeressük a szakembereket a látványos jelenség hátteréről érdeklődve. Így másnap már terepjárójukkal szeltük a havas utat Ivó-völgye felé igyekezve. Itt élőben is megtekinthettük az említett odúkat.

Legyengült fából harkályfurulya

A helyszínen már messziről látszott az egyik lucfenyő, amelynek a törzsén több mint tíz, olykor tíz centiméternél is nagyobb lyuk tátongott. Jakab Alpár erdész elmondta, hogy az „erdő orvosaiként” is emlegetett, élelmet kereső harkályok rendszerint a megbetegedett fákat választják ki a lyukak fúrásához.

A növekvő odúkba énekesmadarak és emlősök költöznek be Galéria

A növekvő odúkba énekesmadarak és emlősök költöznek be

Fotó: Olti Angyalka

Tudni kell ugyanis, hogy egy-egy fa abiotikus (élettelen) stressz hatására legyengül, ezt követően pedig megtámadják a kártevők. Rendszerint a gyökérrontó taplógomba az első kártevő a lucfenyők esetében, majd ezt követik a romboló fenyőcincérek. Utóbbinak a lárváit pedig nagyon szeretik a harkályok, amelyek a fába fúrva megpróbálják kiszedni azokat.

Az így tovább gyengülő lucfenyőbe újabb és újabb rovarpopulációk költöznek, a madarak pedig rendre visszatérnek táplálkozni a helyszínre, lassan odúvá tágítva a lyukakat.

A kártevőknek kitett fa belsejét lassan lebontják az élősködők, így

az odúk között járatok alakulnak ki. Ezeket szakszóval harkályfurulyának nevezik.

A keletkezett üregekbe – mérettől függően – énekesmadarak, kisebb emlősök, de akár egy vadmacska is beköltözhet.

Kár vagy haszon?

„Az erdő önszabályozó rendszer. Ha gazdaságilag gondolkodunk, akkor egy odúkkal tűzdelt fa számunkra nem értékes. Ökológiai szempontból azonban nagyon értékes növényről van szó, hiszen az odúkba például olyan énekesmadarak költöznek be, amelyek pusztítják a többi fa potenciális kártevőit” – magyarázta Jakab.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Egyébként

az ilyen odvas fákat nem vágják ki – sőt nem is tartják számon –, hiszen gyakorlatilag csak elősegítik a normális erdőgazdálkodást.

Az is tény ugyanakkor, hogy az ilyen, harkályok által több helyen kifúrt fák száma elhanyagolható, így lassú pusztulásuk nem jelent különösebb anyagi kárt. Az élet körforgásáról van szó, hiszen a lassan lebomló fa tápanyagban gazdag talajt teremt, ami a többi növényzet növekedését segíti elő.

Szimbiózisban lenni a természettel

András Róbert, az erdőrendészeti hivatal vezetője kifejtette, az erdőgazdálkodási szaktudomány segíti a természetet, hiszen megoldást keres arra, amire a természet nem kap.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Abszolút szimbiózisban kell lennünk a természettel, segítenünk kell az erdő szaporodását ökológiai, népjóléti és gazdasági szempontból is” – szögezte le. Hangsúlyozta azt is, hogy

Idézet
téves felfogás, miszerint békén kell hagyni az erdőket, hiszen ennyi embert már önállóan nem tudnak kiszolgálni,

elsősorban a gazdasági nyomás miatt. Ezért kell segíteniük a fák fejlődését a szakembereknek.

Összegzésként hozzátette, a beteg, harkályok által megfúrt fáknak is köszönhető, hogy a többi egyed gazdaságilag értékes marad.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Környezetvédelem Zetelaka Madarasi Hargita
