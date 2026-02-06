Rovatok
Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, február 7-én, szombaton.

Székelyhon

2026. február 06., 15:552026. február 06., 15:55

A vándorrendezvény korábban Kőrispatakon, Zeteváralján, Borospatakán és Máréfalván járt, idén pedig Szentegyháza ad otthont a fellépésmentes, közösségépítő találkozónak.

A program középpontjában nem a színpadi szereplés, hanem a közös tanulás, az éneklés, a népzene és a táncház áll.

Az esemény az erdélyi táncházmozgalom azon felnőtt csoportjait szólítja meg, akiket elsősorban a néptánc és népzene szeretete, valamint annak közösségformáló ereje motivál.

A szervezők célja a csoportok közötti kapcsolatok erősítése, szakmai ismereteik bővítése, valamint

a régi falusi mulatságok hangulatának és szellemiségének újraélesztése.

A nap folyamán tánc- és népdaloktatás, néprajzi előadás, adatközlőkkel való beszélgetés, majd este koncert és fergeteges táncház várja a résztvevőket. A programot helyi adatközlők és szakemberek közreműködése teszi még hitelesebbé és élményszerűbbé.

A találkozó társszervezői az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület, a házigazda a Spontánc néptánccsoport. Az esemény a Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának támogatásával valósul meg. A rendezvény részletes programja itt elérhető.

Kultúra Szentegyháza Néptánc esemény
A rovat további cikkei

2026. február 06., péntek

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
2026. február 06., péntek

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
2026. február 06., péntek

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében

Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
2026. február 06., péntek

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
2026. február 05., csütörtök

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
2026. február 05., csütörtök

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit

Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen

Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól

Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
