Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán

Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, február 7-én, szombaton.

Székelyhon 2026. február 06., 15:552026. február 06., 15:55

A vándorrendezvény korábban Kőrispatakon, Zeteváralján, Borospatakán és Máréfalván járt, idén pedig Szentegyháza ad otthont a fellépésmentes, közösségépítő találkozónak.

A program középpontjában nem a színpadi szereplés, hanem a közös tanulás, az éneklés, a népzene és a táncház áll.

Az esemény az erdélyi táncházmozgalom azon felnőtt csoportjait szólítja meg, akiket elsősorban a néptánc és népzene szeretete, valamint annak közösségformáló ereje motivál. Hirdetés A szervezők célja a csoportok közötti kapcsolatok erősítése, szakmai ismereteik bővítése, valamint

a régi falusi mulatságok hangulatának és szellemiségének újraélesztése.