Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, február 7-én, szombaton.
A vándorrendezvény korábban Kőrispatakon, Zeteváralján, Borospatakán és Máréfalván járt, idén pedig Szentegyháza ad otthont a fellépésmentes, közösségépítő találkozónak.
Az esemény az erdélyi táncházmozgalom azon felnőtt csoportjait szólítja meg, akiket elsősorban a néptánc és népzene szeretete, valamint annak közösségformáló ereje motivál.
A szervezők célja a csoportok közötti kapcsolatok erősítése, szakmai ismereteik bővítése, valamint
A nap folyamán tánc- és népdaloktatás, néprajzi előadás, adatközlőkkel való beszélgetés, majd este koncert és fergeteges táncház várja a résztvevőket. A programot helyi adatközlők és szakemberek közreműködése teszi még hitelesebbé és élményszerűbbé.
A találkozó társszervezői az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület, a házigazda a Spontánc néptánccsoport. Az esemény a Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának támogatásával valósul meg. A rendezvény részletes programja itt elérhető.
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.
Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.
Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.
Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.
szóljon hozzá!