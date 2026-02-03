Rovatok
Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

A civilekkel közösen kérik a kormánytól az adócsökkentést • Fotó: Olti Angyalka

A civilekkel közösen kérik a kormánytól az adócsökkentést

Fotó: Olti Angyalka

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 03., 18:382026. február 03., 18:38

A keddi székelyudvarhelyi sajtótájékoztató legfontosabb híre, hogy a pénzügyminisztérium konkrét választ adott a Hargita megyei városok kérdésére: a hivatalos álláspont szerint az önkormányzatoknak nincs joguk módosítani a már elfogadott, 2026-ra érvényes adóhatározatokat, mivel az az egész költségvetési évet felborítaná.

Aláírásgyűjtés és közvetlen nyomásgyakorlás

Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, nem fogadják el a pénzügyminisztérium válaszát, ezért a megyében lévő városokkal közösen – első körben Csíkszeredával és Gyergyószentmiklóssal – aláírásokat fognak gyűjteni a fogyatékkal élőkre vonatkozó kedvezmények visszaállítása, illetve az idei adócsökkentés érdekében. Ehhez a petícióhoz fogják csatolni a civilszervezetek által gyűjtött aláírásokat is, és

a dokumentumokat eljuttatják Ilie Bolojan kormányfőhöz.

Az elöljáró arról is beszélt, hogy Székelyudvarhely már kidolgozott egy olyan terveztet, amelynek köszönhetően – ezer lejig – segélyt kaphatnak a mozgássérültek, illetve a fogyatékkal élők, hogy tompíthassák a rájuk kirótt adóterheket. Jelenleg is zajlik ezen dokumentum „finomhangolása.”

„Ez nem csökkentést jelent. Be kell fizetni az adókat és a jogosultak megkaphatják a segélyt” – nyomatékosított. Rámutatott, helyileg nagyon szűk mozgásterük volt az adók meghatározásánál. Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy polgármesterként jövő évre vonatkozóan olyan határozattervezetet fog az önkormányzat elé terjeszteni, amelynek elfogadása esetén

jól érezhető adócsökkenést fognak tapasztalni a lakók.

Megjegyezte, bízik benne, hogy a kormány meghallgatja az RMDSZ felsőbb vezetése által továbbított üzenetet.

„Székelyföldön nem jó az életszínvonal”

A polgármester szerint az adóemelések elleni székelyudvarhelyi tiltakozáson olyan kérdések hangzottak el, amelyeken mindenkinek el kell gondolkodnia, bármilyen szinten is képviselje a magyarságot Bukarestben. „Ha sokat vagyunk az emberek között, akkor egyértelműen érezhetjük, hogy

Idézet
Székelyföldön nem jó az életszínvonal: kevés a munkahely és ezek ráadásul nem jól fizetettek.

Át kell gondolni azt a gazdaságpolitikát, azt a befektetés-ösztönzést, amit helyben megvalósíthatnak az önkormányzatok” – jelentette ki. Azt is közölte, a város keveset tud nyújtani a befektetőknek azon településekhez képest, ahol nagy ipari parkok vannak.

„Bármennyire is furcsán hangzik, mi azt a problémát tudjuk a hasznunkra fordítani, hogy nagy a munkanélküliség. Azt tudjuk mondani, hogy ruházzanak be nálunk, mert itt van szabad munkaerő” – magyarázta.

A városvezetői munka árnyoldalai

Szakács-Paál újságírói kérdésre őszintén vallott arról is, hogy polgármesternek lenni sokkal több kötöttséggel jár, mint azt korábban gondolta. Mint jelezte, még az inkubátorház (Harghita Business Center) vezetőjeként is nagyobb mozgástere volt a projektek megvalósítására, mint polgármesterkén.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Sok olyan keserűséget okoz ez a munka, amire nem számítottam, akkor amikor elvállaltam” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e benne a lemondás gondolata, nem adott egyenes választ, de elismerte a feladat nehézségét.
A sajtótájékoztató végén egy feltett újságírói kérdés megválaszolatlan maradt: miért maradnak távol az ilyen horderejű, lakosságot közvetlenül érintő beszélgetésekről, illetve utcai megmozdulásokról az RMDSZ parlamenti képviselői?

korábban írtuk

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.

Székelyudvarhely Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen

Utcára vonultak vasárnap délután a székelyudvarhelyiek, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a januártól életbe lépett adóemelések miatt. A Patkóban összegyűlt tömeghez a megmozdulás kezdeményezője mellett Szakács-Paál István polgármester is szólt.

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve

Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg

Lassan a végéhez közeledik a patakfalvi iskola felújítása, ám a polgármester attól tart, hogy számos fejlesztést nem lehet majd elszámolni pályázati pénzből. Kellemetlen helyzetbe került a kivitelező is, hiszen több százezer lejjel tartoznak neki.

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn

Zavarossá vált a vezetékes víz Homoródfürdőn a hóolvadás miatt, ezért átmenetileg nem felel meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak – tájékoztatja az érintetteket a szentegyházi polgármesteri hivatal.

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt

Tiltakozást szerveznek Székelyudvarhelyen is, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelések miatt. A tüntetést vasárnapra tervezik.

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán

Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
Idén is lesz disznótor Szentegyházán
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
