Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

A civilekkel közösen kérik a kormánytól az adócsökkentést
Fotó: Olti Angyalka
Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.
A keddi székelyudvarhelyi sajtótájékoztató legfontosabb híre, hogy a pénzügyminisztérium konkrét választ adott a Hargita megyei városok kérdésére: a hivatalos álláspont szerint az önkormányzatoknak nincs joguk módosítani a már elfogadott, 2026-ra érvényes adóhatározatokat, mivel az az egész költségvetési évet felborítaná.
Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, nem fogadják el a pénzügyminisztérium válaszát, ezért a megyében lévő városokkal közösen – első körben Csíkszeredával és Gyergyószentmiklóssal – aláírásokat fognak gyűjteni a fogyatékkal élőkre vonatkozó kedvezmények visszaállítása, illetve az idei adócsökkentés érdekében. Ehhez a petícióhoz fogják csatolni a civilszervezetek által gyűjtött aláírásokat is, és
Az elöljáró arról is beszélt, hogy Székelyudvarhely már kidolgozott egy olyan terveztet, amelynek köszönhetően – ezer lejig – segélyt kaphatnak a mozgássérültek, illetve a fogyatékkal élők, hogy tompíthassák a rájuk kirótt adóterheket. Jelenleg is zajlik ezen dokumentum „finomhangolása.”
„Ez nem csökkentést jelent. Be kell fizetni az adókat és a jogosultak megkaphatják a segélyt” – nyomatékosított. Rámutatott, helyileg nagyon szűk mozgásterük volt az adók meghatározásánál. Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy polgármesterként jövő évre vonatkozóan olyan határozattervezetet fog az önkormányzat elé terjeszteni, amelynek elfogadása esetén
Megjegyezte, bízik benne, hogy a kormány meghallgatja az RMDSZ felsőbb vezetése által továbbított üzenetet.
A polgármester szerint az adóemelések elleni székelyudvarhelyi tiltakozáson olyan kérdések hangzottak el, amelyeken mindenkinek el kell gondolkodnia, bármilyen szinten is képviselje a magyarságot Bukarestben. „Ha sokat vagyunk az emberek között, akkor egyértelműen érezhetjük, hogy
Át kell gondolni azt a gazdaságpolitikát, azt a befektetés-ösztönzést, amit helyben megvalósíthatnak az önkormányzatok” – jelentette ki. Azt is közölte, a város keveset tud nyújtani a befektetőknek azon településekhez képest, ahol nagy ipari parkok vannak.
„Bármennyire is furcsán hangzik, mi azt a problémát tudjuk a hasznunkra fordítani, hogy nagy a munkanélküliség. Azt tudjuk mondani, hogy ruházzanak be nálunk, mert itt van szabad munkaerő” – magyarázta.
Szakács-Paál újságírói kérdésre őszintén vallott arról is, hogy polgármesternek lenni sokkal több kötöttséggel jár, mint azt korábban gondolta. Mint jelezte, még az inkubátorház (Harghita Business Center) vezetőjeként is nagyobb mozgástere volt a projektek megvalósítására, mint polgármesterkén.
Fotó: Olti Angyalka
„Sok olyan keserűséget okoz ez a munka, amire nem számítottam, akkor amikor elvállaltam” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e benne a lemondás gondolata, nem adott egyenes választ, de elismerte a feladat nehézségét.
A sajtótájékoztató végén egy feltett újságírói kérdés megválaszolatlan maradt: miért maradnak távol az ilyen horderejű, lakosságot közvetlenül érintő beszélgetésekről, illetve utcai megmozdulásokról az RMDSZ parlamenti képviselői?
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
