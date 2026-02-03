Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

A keddi székelyudvarhelyi sajtótájékoztató legfontosabb híre, hogy a pénzügyminisztérium konkrét választ adott a Hargita megyei városok kérdésére: a hivatalos álláspont szerint az önkormányzatoknak nincs joguk módosítani a már elfogadott, 2026-ra érvényes adóhatározatokat, mivel az az egész költségvetési évet felborítaná. Aláírásgyűjtés és közvetlen nyomásgyakorlás Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, nem fogadják el a pénzügyminisztérium válaszát, ezért a megyében lévő városokkal közösen – első körben Csíkszeredával és Gyergyószentmiklóssal – aláírásokat fognak gyűjteni a fogyatékkal élőkre vonatkozó kedvezmények visszaállítása, illetve az idei adócsökkentés érdekében. Ehhez a petícióhoz fogják csatolni a civilszervezetek által gyűjtött aláírásokat is, és

a dokumentumokat eljuttatják Ilie Bolojan kormányfőhöz.

Az elöljáró arról is beszélt, hogy Székelyudvarhely már kidolgozott egy olyan terveztet, amelynek köszönhetően – ezer lejig – segélyt kaphatnak a mozgássérültek, illetve a fogyatékkal élők, hogy tompíthassák a rájuk kirótt adóterheket. Jelenleg is zajlik ezen dokumentum „finomhangolása." „Ez nem csökkentést jelent. Be kell fizetni az adókat és a jogosultak megkaphatják a segélyt" – nyomatékosított. Rámutatott, helyileg nagyon szűk mozgásterük volt az adók meghatározásánál. Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy polgármesterként jövő évre vonatkozóan olyan határozattervezetet fog az önkormányzat elé terjeszteni, amelynek elfogadása esetén

jól érezhető adócsökkenést fognak tapasztalni a lakók.

Megjegyezte, bízik benne, hogy a kormány meghallgatja az RMDSZ felsőbb vezetése által továbbított üzenetet. „Székelyföldön nem jó az életszínvonal” A polgármester szerint az adóemelések elleni székelyudvarhelyi tiltakozáson olyan kérdések hangzottak el, amelyeken mindenkinek el kell gondolkodnia, bármilyen szinten is képviselje a magyarságot Bukarestben. „Ha sokat vagyunk az emberek között, akkor egyértelműen érezhetjük, hogy

Székelyföldön nem jó az életszínvonal: kevés a munkahely és ezek ráadásul nem jól fizetettek.

Át kell gondolni azt a gazdaságpolitikát, azt a befektetés-ösztönzést, amit helyben megvalósíthatnak az önkormányzatok” – jelentette ki. Azt is közölte, a város keveset tud nyújtani a befektetőknek azon településekhez képest, ahol nagy ipari parkok vannak. „Bármennyire is furcsán hangzik, mi azt a problémát tudjuk a hasznunkra fordítani, hogy nagy a munkanélküliség. Azt tudjuk mondani, hogy ruházzanak be nálunk, mert itt van szabad munkaerő” – magyarázta. A városvezetői munka árnyoldalai Szakács-Paál újságírói kérdésre őszintén vallott arról is, hogy polgármesternek lenni sokkal több kötöttséggel jár, mint azt korábban gondolta. Mint jelezte, még az inkubátorház (Harghita Business Center) vezetőjeként is nagyobb mozgástere volt a projektek megvalósítására, mint polgármesterkén.

