Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt

A Patkóba várják a tiltakozókat
Fotó: Olti Angyalka
Tiltakozást szerveznek Székelyudvarhelyen is, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelések miatt. A tüntetést vasárnapra tervezik.
Békés tüntetésre hívja a székelyudvarhelyieket az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport (UTCA). A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők kultúráltan elmondják véleményüket és feltehessék kérdéseiket az adóemeléssel kapcsolatban.
A tiltakozás február elsején, vasárnap 15 órától lesz a Márton Áron téren.
Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.
Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.
Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.
