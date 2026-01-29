Rovatok
Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt

Fotó: Olti Angyalka

A Patkóba várják a tiltakozókat

Fotó: Olti Angyalka

Tiltakozást szerveznek Székelyudvarhelyen is, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelések miatt. A tüntetést vasárnapra tervezik.

Székelyhon

2026. január 29., 12:182026. január 29., 12:18

Békés tüntetésre hívja a székelyudvarhelyieket az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport (UTCA). A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők kultúráltan elmondják véleményüket és feltehessék kérdéseiket az adóemeléssel kapcsolatban.

A tiltakozás február elsején, vasárnap 15 órától lesz a Márton Áron téren.

korábban írtuk

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat

Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.

korábban írtuk

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.

korábban írtuk

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Udvarhelyszék
